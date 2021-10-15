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Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
Ankara’da bir kişi benzinlik istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, başka bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görüntüler güvenlik kameralarına... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T02:07+0300
2021-10-15T02:07+0300
türkiye
ankara
saldırı
polis
yaralı
bıçaklı saldırı
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Ankara’da, akşam saatlerinde Sincan-Ayaş istikametinde bulunan bir benzinlik istasyonunda meydana gelen olayda, V.B, istasyondaki markette alışveriş yaptığı esnada arkasından gelen S.H.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası markette bulunan kasiyer ve V.B. marketten hızla uzaklaşırken saldırgan yere düşürdüğü bıçağı alarak peşlerinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Saldırgan şahıs bir polisi elinden yaraladıBıçağı yerden alıp hızla bulunduğu yerden uzaklaşan saldırgan, pompacılara da saldırdı. O esnada saldırgan S.H.B. kendisini etkisiz hale getirmek isteyen polisi de elinden yaraladı. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan V.B. ile elinden yaralanan polis, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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ankara, saldırı, polis, yaralı, bıçaklı saldırı

Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı

02:07 15.10.2021
© İHAAnkara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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Ankara’da bir kişi benzinlik istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, başka bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görüntüler güvenlik kameralarına yansırken polis, saldırganı etkisiz hale getirmek istediği sırada bıçakla yaralandı.
Ankara’da, akşam saatlerinde Sincan-Ayaş istikametinde bulunan bir benzinlik istasyonunda meydana gelen olayda, V.B, istasyondaki markette alışveriş yaptığı esnada arkasından gelen S.H.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası markette bulunan kasiyer ve V.B. marketten hızla uzaklaşırken saldırgan yere düşürdüğü bıçağı alarak peşlerinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan şahıs bir polisi elinden yaraladı

Bıçağı yerden alıp hızla bulunduğu yerden uzaklaşan saldırgan, pompacılara da saldırdı. O esnada saldırgan S.H.B. kendisini etkisiz hale getirmek isteyen polisi de elinden yaraladı. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan V.B. ile elinden yaralanan polis, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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