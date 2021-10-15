https://tr.sputniknews.com/20211015/ankarada-benzinlik-istasyonunda-bicakli-saldiri-1i-polis-2-yarali-1049839355.html

Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı

Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı

Ankara’da bir kişi benzinlik istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, başka bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görüntüler güvenlik kameralarına... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T02:07+0300

2021-10-15T02:07+0300

2021-10-15T02:07+0300

türkiye

ankara

saldırı

polis

yaralı

bıçaklı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049839330_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_2cd13dacd1c40d76ecd3ca57338e9f5b.jpg

Ankara’da, akşam saatlerinde Sincan-Ayaş istikametinde bulunan bir benzinlik istasyonunda meydana gelen olayda, V.B, istasyondaki markette alışveriş yaptığı esnada arkasından gelen S.H.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası markette bulunan kasiyer ve V.B. marketten hızla uzaklaşırken saldırgan yere düşürdüğü bıçağı alarak peşlerinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Saldırgan şahıs bir polisi elinden yaraladıBıçağı yerden alıp hızla bulunduğu yerden uzaklaşan saldırgan, pompacılara da saldırdı. O esnada saldırgan S.H.B. kendisini etkisiz hale getirmek isteyen polisi de elinden yaraladı. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan V.B. ile elinden yaralanan polis, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, saldırı, polis, yaralı, bıçaklı saldırı