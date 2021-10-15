https://tr.sputniknews.com/20211015/aracin-carptigi-kadin-hicbir-sey-olmamis-gibi-alisverise-devam-etti-1049870130.html

Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T23:23+0300

2021-10-15T23:23+0300

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yaşam

israil

trafik kazası

alışveriş

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İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam dün ilginç bir olaya sahne oldu. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı. Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti. Söz konusu olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü. Söz konusu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.Öte yandan, kazada başka herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

israil

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israil, trafik kazası, alışveriş