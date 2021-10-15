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Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti
Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti
İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T23:23+0300
2021-10-15T23:24+0300
yaşam
israil
trafik kazası
alışveriş
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İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam dün ilginç bir olaya sahne oldu. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı. Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti. Söz konusu olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü. Söz konusu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.Öte yandan, kazada başka herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
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israil, trafik kazası, alışveriş

Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

23:23 15.10.2021 (güncellendi: 23:24 15.10.2021)
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam dün ilginç bir olaya sahne oldu. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı. Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti.
Söz konusu olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü. Söz konusu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Öte yandan, kazada başka herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
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