https://tr.sputniknews.com/20211015/artan-gorusme-trafigi-taliban-yonetiminin-taninacagi-anlamina-mi-geliyor-1049856519.html

Artan görüşme trafiği Taliban yönetiminin tanınacağı anlamına mı geliyor?

Artan görüşme trafiği Taliban yönetiminin tanınacağı anlamına mı geliyor?

Afganistan’ın yönetimini alan Taliban, son dönemde görüşme trafiğini hızlandırdı. Doha’da Batılı yetkililer ile görüşme ve Türkiye ziyaretini gerçekleştiren... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T15:29+0300

2021-10-15T15:29+0300

2021-10-15T15:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

moskova

ankara

çin

iran

afganistan

türkiye

katar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049824206_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_d86c12fc8443b19a4df3f65fcefaa07d.jpg

ABD’nin çekilmesiyle 15 Ağustos’ta Kabil’i ele geçirerek “İslami Emirlik geçici hükümeti” ilan eden Taliban, uluslararası destek için görüşmelerini sürdürüyor. Çekilme sonrası ABD yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmeyi önceki gün Doha’da gerçekleştiren Taliban heyeti, 14 Ekim’de ise Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Böylece, Taliban'ın bir NATO ülkesine yaptığı ilk ziyaret Türkiye’ye oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin liderliğindeki heyetle yaptığı görüşmenin ardından "İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük. Güvenli uçuş beklentimizi kendilerine anlattık" açıklamasında bulundu. Görüşmede Taliban hükümeti tanınmadığı için sadece Türk Bayrağı bulunduruldu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise gelecek hafta Taliban’ın temsili bir heyetinin, Moskova formatında Afganistan konulu istişarelere katılmak üzere Rusya’ya gelmesinin beklendiğini belirtti. Moskova formatında istişarelerin 20 Ekim’de yapılması bekleniyor. Söz konusu format, 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu.‘Geçici hükümetin bir hayal kırıklığı olduğu anlaşılıyor’Ülkelerin Taliban yönetimi ile artan görüşme trafiğini Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden (ORSAM) Oytun Orhan ve Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Doğacan Başaran Sputnik’e değerlendirdi.Orhan, “Uluslararası toplum Taliban konusunda bir sahadaki gerçekliğe göre Afganistan politikalarını revize ediyor ama ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu da görüyoruz. Bunun da tabii temel nedeni Taliban'ın geçmişteki yönetimi dönemindeki uygulamalarından kaynaklı bazı şüpheler” diyerek şunları söyledi:‘Uluslararası topluma bir açılım sağlama çabası olduğu anlaşılıyor’Taliban’ın geçmiş uygulamalardan ders almış görüntüsü içerisinde olduğunu ifade eden Orhan, “Daha pragmatik, daha sorumlu bir tavır içerisinde. Şu an iktidar olmanın verdiği sorumlulukla ülkenin temel sorunlarına çözüm bulabilecek, ülkenin uluslararası alanda meşru bir aktör olarak yer alabilmesi için daha ılımlı bir yaklaşım içerisinde olduğu gözüküyor. Örneğin özellikle Çin ile olan ilişkilerinde, yine Rusya-İran'a dönük ve yine Türkiye ile geliştirilen ilişkilerde bunun izlerini görmek mümkün. Katar üzerinden yine uluslararası topluma bir açılım sağlama çabası olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.‘Taliban'dan beklentiler devam edecektir’Oytun Orhan, Taliban’ın ülkenin yeniden inşası ve ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak için daha sorumlu davranması gerektiğinin farkında olduğunu söyleyerek şunları ekledi:‘Aktörlerin temel endişesi, bölgede meydana gelebilecek radikalleşme’Dr. Doğacan Başaran ise “Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinin ardından uluslararası toplumda iki eğilim oluştu. Bunlardan ilki, Taliban’ı kapsamlı bir işbirliğine çekerek geçmişte yaptığı hataları tekrarlamasını önleme yönünde. İkincisi ise Taliban’a kuşkuyla bakan bir yaklaşım” diyerek şöyle devam etti:‘Ankara’nın Taliban’ı tanıma veya tanımama gibi bir gündemi yok’‘Taliban’ı tanıma konusunda ilk somut adımı ise Pakistan atabilir’“Tüm bu bilgilerden hareketle, uluslararası toplumda Taliban’a karşı bakışın yumuşamaya başladığı ve Afganistan’ı uluslararası işbirliği süreçlerinin bir parçası yapmak isteyen yorumun ön plana çıktığı söylenebilir” diye devam eden Dr. Başaran, sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://tr.sputniknews.com/20211014/cavusoglundan-taliban-heyeti-ile-gorusmenin-ardindan-aciklama-1049826075.html

https://tr.sputniknews.com/20211013/talibandan-ab-ve-abdye-mali-yaptirim-dayatirsaniz-siginmacilari-salarim-tehdidi-1049789840.html

rusya

moskova

ankara

çin

iran

afganistan

katar

doha

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, rusya, moskova, ankara, çin, iran, afganistan, türkiye, katar, mariya zaharova, mevlüt çavuşoğlu, taliban, oytun orhan, doha, doğacan başaran, turan salcı