https://tr.sputniknews.com/20211015/atasehirde-metro-istasyonu-ve-park-olarak-gorulen-tasinmazin-satisa-cikarilmasi-teklifi-reddedildi-1049838893.html

Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi

Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataşehir'de imar planlarında metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazı satışa çıkarma teklifi Meclis'te oy... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T01:35+0300

2021-10-15T01:35+0300

2021-10-15T01:35+0300

türkiye

istanbul

ak parti

chp

ibb

ataşehir

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049838848_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_3b9d7d5d01d0d18d3324f7d51bb09d8d.jpg

İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda, bazı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve imar planlarında metro istasyonu, park ve belediye hizmet alanında kalan 28 bin 632 metrekarelik arsa, Emlak Müdürlüğü tarafından satış izni verilmesi talebiyle Meclis'e sevk edildi.Teklife ilişkin söz alan Ataşehir AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, arazinin üzerinde metro durağı inşaatı bulunduğunu ve bunun planlara da işlendiğini söyledi.Planlarda arsanın ayrıca otopark, park ve belediye hizmetleri alanında kaldığını aktaran Yağcı, "Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz?" diye sordu.CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, satışa kendilerinin de karşı olduğunu belirterek, "Bu konuda hassasiyetimiz AK Parti ile aynı. Bizim açımızdan da uygun olmayan bir satış talebi olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar idarenin böyle bir satışa ihtiyacı olsa bile bizim açımızdan da uygun bir satış talebi değildir" diye konuştu.Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar da CHP'lilerin teklifin sehven gönderildiğini söylediğini ifade ederek, "28 bin metrekarelik bir taşınmazın satış izni ‘sehven’ nasıl gönderilir?" dedi.Belediyenin bunu ilk kez yapmadığını ifade eden Kaynar, şunları aktardı:Konuşmaların ardından satış talebi oy birliği ile reddedildi.Meclis'te ayrıca mülkiyeti İBB'ye ait 5 ilçedeki taşınmaz satışı reddedilirken, 9 ilçedeki taşınmazların satışına onay çıktı.

türkiye

istanbul

ataşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ak parti, chp, ibb, ataşehir, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)