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Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataşehir'de imar planlarında metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazı satışa çıkarma teklifi Meclis'te oy... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T01:35+0300
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chp
ibb
ataşehir
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İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda, bazı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve imar planlarında metro istasyonu, park ve belediye hizmet alanında kalan 28 bin 632 metrekarelik arsa, Emlak Müdürlüğü tarafından satış izni verilmesi talebiyle Meclis'e sevk edildi.Teklife ilişkin söz alan Ataşehir AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, arazinin üzerinde metro durağı inşaatı bulunduğunu ve bunun planlara da işlendiğini söyledi.Planlarda arsanın ayrıca otopark, park ve belediye hizmetleri alanında kaldığını aktaran Yağcı, "Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz?" diye sordu.CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, satışa kendilerinin de karşı olduğunu belirterek, "Bu konuda hassasiyetimiz AK Parti ile aynı. Bizim açımızdan da uygun olmayan bir satış talebi olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar idarenin böyle bir satışa ihtiyacı olsa bile bizim açımızdan da uygun bir satış talebi değildir" diye konuştu.Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar da CHP'lilerin teklifin sehven gönderildiğini söylediğini ifade ederek, "28 bin metrekarelik bir taşınmazın satış izni ‘sehven’ nasıl gönderilir?" dedi.Belediyenin bunu ilk kez yapmadığını ifade eden Kaynar, şunları aktardı:Konuşmaların ardından satış talebi oy birliği ile reddedildi.Meclis'te ayrıca mülkiyeti İBB'ye ait 5 ilçedeki taşınmaz satışı reddedilirken, 9 ilçedeki taşınmazların satışına onay çıktı.
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istanbul, ak parti, chp, ibb, ataşehir, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi

01:35 15.10.2021
İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı
İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataşehir'de imar planlarında metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazı satışa çıkarma teklifi Meclis'te oy birliğiyle reddedildi.
İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, bazı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.
Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve imar planlarında metro istasyonu, park ve belediye hizmet alanında kalan 28 bin 632 metrekarelik arsa, Emlak Müdürlüğü tarafından satış izni verilmesi talebiyle Meclis'e sevk edildi.
Teklife ilişkin söz alan Ataşehir AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, arazinin üzerinde metro durağı inşaatı bulunduğunu ve bunun planlara da işlendiğini söyledi.
Planlarda arsanın ayrıca otopark, park ve belediye hizmetleri alanında kaldığını aktaran Yağcı, "Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz?" diye sordu.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, satışa kendilerinin de karşı olduğunu belirterek, "Bu konuda hassasiyetimiz AK Parti ile aynı. Bizim açımızdan da uygun olmayan bir satış talebi olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar idarenin böyle bir satışa ihtiyacı olsa bile bizim açımızdan da uygun bir satış talebi değildir" diye konuştu.
Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar da CHP'lilerin teklifin sehven gönderildiğini söylediğini ifade ederek, "28 bin metrekarelik bir taşınmazın satış izni ‘sehven’ nasıl gönderilir?" dedi.
Belediyenin bunu ilk kez yapmadığını ifade eden Kaynar, şunları aktardı:
"Belediye kimlere emanet? 28 bin metrekarelik bir taşınmazın ne amaçla kullanıldığını, imar durumunu hiç bir şeyi görmüyorlar. Eğer biz kurumun verdiği resmi bilgiye itibar etmiş olsak bu taşınmaz gitmişti. Büyük bir facia gerçekleşmiş olacaktı. Geçen ay Eyüpsultan Barış Manço Parkı'nı, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de üzerinde 30 yıllık çam ağaçlarının olduğu, vatandaşa yürüyüş yolu olan yeri az daha sehven satacaktık. Nereye kadar gidecek bu sehven satışlar? Belediye de sehven mi yönetiliyor anlayamıyoruz."
Konuşmaların ardından satış talebi oy birliği ile reddedildi.
Meclis'te ayrıca mülkiyeti İBB'ye ait 5 ilçedeki taşınmaz satışı reddedilirken, 9 ilçedeki taşınmazların satışına onay çıktı.
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