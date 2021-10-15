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https://tr.sputniknews.com/20211015/avrupa-komisyonu-rusya-gaz-piyasasini-manipule-etmiyor-1049851526.html
Avrupa Komisyonu: Rusya, gaz piyasasını manipüle etmiyor
Avrupa Komisyonu: Rusya, gaz piyasasını manipüle etmiyor
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Gazprom'ın uzun vadeli gaz sözleşmelerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini ve gaz piyasasını manipüle... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T13:32+0300
2021-10-15T13:32+0300
dünya
rusya
doğalgaz
avrupa birliği
kuzey akım-2
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı ziyaret eden Frans Timmermans bTV'ye verdiği demeçte "Rusya, gaz tedarik sözleşmelerini yerine getiriyor, gaz piyasasına baskı uyguladığını ve manipülasyon yaptığını düşünmek için bir neden yok. Küresel çapta gaz talebi devasa seviyede, Çin'de sorunlar var ve Rusya, Çin'e de azami miktarda gaz sevk etmeye çalışıyor. Ancak Rusya'nın gaz piyasasını manipüle ettiğini düşünmek için bir neden yok" dedi.Bununla birlikte Timmermans, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına lisans verilmesi konusunun tamamen Almanya hükümetine bağlı olduğunu, Berlin'in hattın işletme güvenliğini azami düzeyde sağlamak istediğini söyledi.'AB'de nükleer enerjinin gelişmesine karşı değiliz'AB'de nükleer enerjinin durumu hakkında da konuşan Timmermans, Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjinin gelişimini engellemeyi planlamadığını belirtti.Timmermans, her AB ülkesinin bu konuda bağımsız karar alması gerektiğini, Avrupa Komisyonu'nun bununla ilgili olumsuz bir yaklaşımının bulunmadığını ifade etti.
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rusya, doğalgaz, avrupa birliği, kuzey akım-2

Avrupa Komisyonu: Rusya, gaz piyasasını manipüle etmiyor

13:32 15.10.2021
© REUTERS / Francois LenoirAB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans
AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Francois Lenoir
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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Gazprom'ın uzun vadeli gaz sözleşmelerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini ve gaz piyasasını manipüle ettiğine dair emare bulunmadığını söyledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı ziyaret eden Frans Timmermans bTV'ye verdiği demeçte "Rusya, gaz tedarik sözleşmelerini yerine getiriyor, gaz piyasasına baskı uyguladığını ve manipülasyon yaptığını düşünmek için bir neden yok. Küresel çapta gaz talebi devasa seviyede, Çin'de sorunlar var ve Rusya, Çin'e de azami miktarda gaz sevk etmeye çalışıyor. Ancak Rusya'nın gaz piyasasını manipüle ettiğini düşünmek için bir neden yok" dedi.

Bununla birlikte Timmermans, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına lisans verilmesi konusunun tamamen Almanya hükümetine bağlı olduğunu, Berlin'in hattın işletme güvenliğini azami düzeyde sağlamak istediğini söyledi.

'AB'de nükleer enerjinin gelişmesine karşı değiliz'

AB'de nükleer enerjinin durumu hakkında da konuşan Timmermans, Avrupa Komisyonu'nun nükleer enerjinin gelişimini engellemeyi planlamadığını belirtti.

Timmermans, her AB ülkesinin bu konuda bağımsız karar alması gerektiğini, Avrupa Komisyonu'nun bununla ilgili olumsuz bir yaklaşımının bulunmadığını ifade etti.
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