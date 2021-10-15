Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/avrupa-yonetimi-sosyal-medyadan-atisti-ab-donem-baskani-jansa-ap-heyetine-soros-kuklalari-dedi-1049840114.html
Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi
Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi
AB kurumları ile AB Dönem Başkanı Slovenya arasındaki gerginlik sosyal medyaya sıçradı. Trump'a desteğiyle bilinen Jansa, AP heyetine 'Soros Kuklası' dedi... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T03:16+0300
2021-10-15T03:16+0300
dünya
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044861901_0:142:1845:1180_1920x0_80_0_0_02bc7ae68ec2cd8ae0c70a4495ec40ab.jpg
Avrupa Birliği (AB) kurumları ile 'hukukun üstünlüğü', 'yolsuzlukla mücadele' ve 'basın özgürlüğü' konularında araştırmalar için Slovenya'yı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu heyetini hedef alan AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa arasındaki gerginlik Twitter'a sıçradı.Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Jansa'nın, Hollandalı AP Milletvekili Sophie in ‘t Veld başkanlığındaki heyete yönelik suçlama içeren Twitter mesajına tepkiyle karşılık verdi.AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Jansa'dan 'Soros'un kuklaları' mesajıİlk olarak AP heyetiyle görüşmeyi reddeden Jansa, sosyal medyadaki mesajında bir fotoğraf paylaştı. "AB parlamentosundaki bilinen 226 Soros kuklasından 13'ü" yazısıyla paylaşılan fotoğraftaki kişiler arasında bulunan Sophie in ‘t Veld, kırmızı bir okla işaret edildi.Eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Jansa'nın hesabından paylaşılan ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a atıf yapan mesaj daha sonra silindi. Fotoğrafın eski tarihli olduğu, fotoğrafta yer alan AP milletvekillerinden bazılarının şu anda parlamentoda olmadığı, birinin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtildi.Bu mesajın ardından önce AP Başkanı David Sassoli, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel yine sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.'Slovenya sömürge değildir'AP Başkanı Sassoli, "Jansa'ya acilen Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yönelik provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Bu meclisin üyelerine yapılan saldırılar Avrupa vatandaşlarına yapılmış saldırılardır. AB dönem başkanlığı ile yapıcı bir iş birliği sadece karşılıklı güven ve saygı temelinde mümkün olur" ifadesini kullandı.AB Konseyi Başkanı Michel ise "AP üyeleri hiçbir baskı olmaksızın işlerini yapabilmelidir. AB kurumları arasında ve AB Konseyi içinde karşılıklı saygı tek yoldur" mesajını paylaştı.Jansa, bu mesajlardan sonra Sassoli'ye hitaben "Slovenya sömürge değildir. Milletvekilinize söyleyin, AP'nin adını siyasi entrikalar ve Slovenya hakkındaki mantıksız suçlamalarla kötüye kullanmasın" dedi.Jansa'ya bir tepki de Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den geldi. Rutte, yine sosyal medyada, "Janez Jansa'dan AP üyeleri hakkında tatsız mesaj. Bunu en kuvvetli şekilde kınıyorum. Hükümetimiz aynı hissiyatı Lahey'deki Slovenya Büyükelçisine iletti." diye yazdı.Bunun üzerine Jansa, bu kez de Rutte'yi hedef alarak, "Mark, vaktini büyükelçilerle ve Slovenya'daki medya özgürlüğüyle harcama. Sophie in ‘t Veld ile birlikte kendi gazetecilerinizi sokaklarda öldürülmekten koru" şeklinde cevap verdi.Jansa, bu mesajıyla da Hollanda'da gazeteci Peter R. de Vries'in temmuz ayında silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine atıf yaptı.AB'nin dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 ay için devralan Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'nın gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044861901_41:0:1804:1322_1920x0_80_0_0_8e942bcf953d5768d81f1459a8713a5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği

Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi

03:16 15.10.2021
© REUTERS / YVES HERMANAvrupa Birliği
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
Abone ol
AB kurumları ile AB Dönem Başkanı Slovenya arasındaki gerginlik sosyal medyaya sıçradı. Trump'a desteğiyle bilinen Jansa, AP heyetine 'Soros Kuklası' dedi, karşılık yine Twitter'dan geldi.
Avrupa Birliği (AB) kurumları ile 'hukukun üstünlüğü', 'yolsuzlukla mücadele' ve 'basın özgürlüğü' konularında araştırmalar için Slovenya'yı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu heyetini hedef alan AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa arasındaki gerginlik Twitter'a sıçradı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Jansa'nın, Hollandalı AP Milletvekili Sophie in ‘t Veld başkanlığındaki heyete yönelik suçlama içeren Twitter mesajına tepkiyle karşılık verdi.

AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Jansa'dan 'Soros'un kuklaları' mesajı

İlk olarak AP heyetiyle görüşmeyi reddeden Jansa, sosyal medyadaki mesajında bir fotoğraf paylaştı. "AB parlamentosundaki bilinen 226 Soros kuklasından 13'ü" yazısıyla paylaşılan fotoğraftaki kişiler arasında bulunan Sophie in ‘t Veld, kırmızı bir okla işaret edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Jansa'nın hesabından paylaşılan ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a atıf yapan mesaj daha sonra silindi. Fotoğrafın eski tarihli olduğu, fotoğrafta yer alan AP milletvekillerinden bazılarının şu anda parlamentoda olmadığı, birinin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtildi.
Bu mesajın ardından önce AP Başkanı David Sassoli, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel yine sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

'Slovenya sömürge değildir'

AP Başkanı Sassoli, "Jansa'ya acilen Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yönelik provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Bu meclisin üyelerine yapılan saldırılar Avrupa vatandaşlarına yapılmış saldırılardır. AB dönem başkanlığı ile yapıcı bir iş birliği sadece karşılıklı güven ve saygı temelinde mümkün olur" ifadesini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Michel ise "AP üyeleri hiçbir baskı olmaksızın işlerini yapabilmelidir. AB kurumları arasında ve AB Konseyi içinde karşılıklı saygı tek yoldur" mesajını paylaştı.
Jansa, bu mesajlardan sonra Sassoli'ye hitaben "Slovenya sömürge değildir. Milletvekilinize söyleyin, AP'nin adını siyasi entrikalar ve Slovenya hakkındaki mantıksız suçlamalarla kötüye kullanmasın" dedi.
Jansa'ya bir tepki de Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den geldi. Rutte, yine sosyal medyada, "Janez Jansa'dan AP üyeleri hakkında tatsız mesaj. Bunu en kuvvetli şekilde kınıyorum. Hükümetimiz aynı hissiyatı Lahey'deki Slovenya Büyükelçisine iletti." diye yazdı.
Bunun üzerine Jansa, bu kez de Rutte'yi hedef alarak, "Mark, vaktini büyükelçilerle ve Slovenya'daki medya özgürlüğüyle harcama. Sophie in ‘t Veld ile birlikte kendi gazetecilerinizi sokaklarda öldürülmekten koru" şeklinde cevap verdi.
Jansa, bu mesajıyla da Hollanda'da gazeteci Peter R. de Vries'in temmuz ayında silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine atıf yaptı.
AB'nin dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 ay için devralan Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'nın gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:28Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak
03:16Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi
03:11Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi
02:40ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
02:37Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek
02:23Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası
02:08Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi
02:07Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
01:56Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
01:51Rostec: Rus ordusuna bu yılın sonuna doğru birkaç yeni Su-57 savaş uçağı teslim edilecek
01:35Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
01:25Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu
01:22Lavrov: Azerbaycan’dan esirlerin geri gönderilmesi konusu yakında çözülecek
01:17Macaristan: Teknik olarak TürkAkım’dan daha fazla gaz alabiliriz
01:155 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar
01:11Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
01:09Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama
00:47Güney Afrika'da annesi tarafından mezara gömülen bebek kurtarıldı
00:45ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay
00:33Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' açıklaması: Zorunluluk işe yarıyor