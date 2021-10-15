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Avrupa'daki her 5 kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Avrupa'daki her 5 kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Kuşların tehlike kategorilerini belirleyen ve neden yok olduklarını ortaya koyan Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi güncellendi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:52+0300
2021-10-15T14:52+0300
dünya
avrupa
kuş
tehlike altındaki tür
hayvan
doğal hayatı koruma vakfı (wwf)
doğa
biyoçeşitlilik
yok olmak
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Doğa Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Dünya Kuşları Koruma Kurumu, Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce uzman ve gönüllünün desteğiyle detaylı bir rapor hazırladı. Kuzeyde Grönland, İzlanda ve Svalbard, güneyde Kanarya Adaları, Malta ve Kıbrıs, batıda Azorlar, doğuda Kafkasya ve Ural Dağları arasında kalan bölgede yaşayan 544 kuş türü için kırmızı liste kategorileri yeniden değerlendirildi.Rapor kapsamında her türün kırmızı liste kategorisi güncellendi ve nesillerinin tükenme riski değerlendirildi. Raporda dikkati çeken sonuçlar şöyle:"Avrupa'daki kuşların yüzde 13'ü yani 71 kuş türü yok olma tehlikesi altında. Avrupa'daki her 3 kuştan 1'inin nüfusu son yüzyılda ciddi ölçüde yok oldu. Avrupa'daki her 5 kuştan 1'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa'da en hızlı yok olan grupların başında ördekler ve kıyı kuşları (yüzde 40), deniz kuşları (yüzde 30) ve yırtıcı kuşlar (yüzde 25) geliyor. Tarlakuşları, örümcekkuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türleri de hızla yok oluyor, ayrıca ördek ve kıyı kuşlarının sayıları da ciddi olarak azalıyor."Büyük ölçekli arazi kullanım değişikliği, tarımsal uygulamaların yoğunlaşması, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanılması, iç suların kirlenmesi ve yaygın olarak kullanılan ormancılık uygulamaları, Avrupa habitatlarında gözlenen kuş popülasyonu düşüşlerinin başlıca nedenleri olarak kaydedildi.Tarlakuşları, örümcekkuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türlerinde devam eden nüfus düşüşleri ve yaşam alanlarının daralması, genel olarak doğanın bütün bileşenlerinin yok olması ve artan tarımsal kimyasal kullanımının etkisini gösteriyor.Bazı yırtıcı kuş türleri, yasal koruma ve hedeflenen koruma faaliyetleri nedeniyle son zamanlarda popülasyonlarını geri kazanmış olsa da besin için açık habitatlara (mera ve çalılık alanlara) bağımlı birçok yırtıcı kuş türü sayısı hala azalıyor.Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan, kırmızı liste güncellemesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Bir yandan kuşların yaşam döngüsü hızla yok ediliyor, bir yandan da elmabaş, patka ve üveyik gibi tehlike altında olan türler ava açılıyor. Bu durumu tersine çevirmek için var olan politikalar ve uygulanan eylemler yeterli değil. Kuşların yaşam döngüsünün sürmesi için bir doğa hukuku ve bu hukuk çerçevesinde yeni düzenlemeler olması gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20211007/afganistandan-tahliye-edilen-sigircik-kusu-fransiz-buyukelciligindeki-yeni-hayatina-bonjour-dedi-1049603917.html
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avrupa, kuş, tehlike altındaki tür, hayvan, doğal hayatı koruma vakfı (wwf), doğa, biyoçeşitlilik, yok olmak

Avrupa'daki her 5 kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

14:52 15.10.2021
© AAAvrupa'daki her 5 kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Avrupa'daki her 5 kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Kuşların tehlike kategorilerini belirleyen ve neden yok olduklarını ortaya koyan Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi güncellendi.
Doğa Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Dünya Kuşları Koruma Kurumu, Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce uzman ve gönüllünün desteğiyle detaylı bir rapor hazırladı.
Kuzeyde Grönland, İzlanda ve Svalbard, güneyde Kanarya Adaları, Malta ve Kıbrıs, batıda Azorlar, doğuda Kafkasya ve Ural Dağları arasında kalan bölgede yaşayan 544 kuş türü için kırmızı liste kategorileri yeniden değerlendirildi.
Rapor kapsamında her türün kırmızı liste kategorisi güncellendi ve nesillerinin tükenme riski değerlendirildi. Raporda dikkati çeken sonuçlar şöyle:
"Avrupa'daki kuşların yüzde 13'ü yani 71 kuş türü yok olma tehlikesi altında. Avrupa'daki her 3 kuştan 1'inin nüfusu son yüzyılda ciddi ölçüde yok oldu. Avrupa'daki her 5 kuştan 1'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa'da en hızlı yok olan grupların başında ördekler ve kıyı kuşları (yüzde 40), deniz kuşları (yüzde 30) ve yırtıcı kuşlar (yüzde 25) geliyor. Tarlakuşları, örümcekkuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türleri de hızla yok oluyor, ayrıca ördek ve kıyı kuşlarının sayıları da ciddi olarak azalıyor."
Büyük ölçekli arazi kullanım değişikliği, tarımsal uygulamaların yoğunlaşması, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanılması, iç suların kirlenmesi ve yaygın olarak kullanılan ormancılık uygulamaları, Avrupa habitatlarında gözlenen kuş popülasyonu düşüşlerinin başlıca nedenleri olarak kaydedildi.
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Tarlakuşları, örümcekkuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türlerinde devam eden nüfus düşüşleri ve yaşam alanlarının daralması, genel olarak doğanın bütün bileşenlerinin yok olması ve artan tarımsal kimyasal kullanımının etkisini gösteriyor.
Bazı yırtıcı kuş türleri, yasal koruma ve hedeflenen koruma faaliyetleri nedeniyle son zamanlarda popülasyonlarını geri kazanmış olsa da besin için açık habitatlara (mera ve çalılık alanlara) bağımlı birçok yırtıcı kuş türü sayısı hala azalıyor.
Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan, kırmızı liste güncellemesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir yandan kuşların yaşam döngüsü hızla yok ediliyor, bir yandan da elmabaş, patka ve üveyik gibi tehlike altında olan türler ava açılıyor. Bu durumu tersine çevirmek için var olan politikalar ve uygulanan eylemler yeterli değil. Kuşların yaşam döngüsünün sürmesi için bir doğa hukuku ve bu hukuk çerçevesinde yeni düzenlemeler olması gerekiyor."
2021'in en iyi kuş fotoğrafları
© Fotoğraf : Levi Fitze / Bird Photographer of the YearYarışmanın 'Yılın Genç Kuş Fotoğrafçısı' kategorisinde birincilik kazanan İsviçreli fotoğrafçı Levi Fitze'nin çalışması
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
1/13
© Fotoğraf : Levi Fitze / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın 'Yılın Genç Kuş Fotoğrafçısı' kategorisinde birincilik kazanan İsviçreli fotoğrafçı Levi Fitze'nin çalışması
© Fotoğraf : Nicolas Reusens / Bird Photographer of the YearYılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın 'Uçan Kuşlar' kategorisinde ikinci seçilen İspanyol fotoğrafçı Nicolas Reusens'in Hareket Sanatı başlıklı çalışması
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
2/13
© Fotoğraf : Nicolas Reusens / Bird Photographer of the Year
Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın 'Uçan Kuşlar' kategorisinde ikinci seçilen İspanyol fotoğrafçı Nicolas Reusens'in Hareket Sanatı başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Mousam Ray / Bird Photographer of the YearYarışmanın Kuşların Davranışları kategorisinin birincisi Hintli fotoğrafçı Mousam Ray'ın 'Çiçek Banyosu' başlıklı fotoğrafı
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
3/13
© Fotoğraf : Mousam Ray / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Kuşların Davranışları kategorisinin birincisi Hintli fotoğrafçı Mousam Ray'ın 'Çiçek Banyosu' başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Kevin Morgans / Bird Photographer of the YearYarışmada Portföy Ödülünü kazanan İngiliz fotoğrafçı Kevin Morgans'ın 'Düşüncelere Daldı' başlıklı çalışması
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
4/13
© Fotoğraf : Kevin Morgans / Bird Photographer of the Year
Yarışmada Portföy Ödülünü kazanan İngiliz fotoğrafçı Kevin Morgans'ın 'Düşüncelere Daldı' başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Deeksha Sambath / Bird Photographer of the YearYarışmanın 8 Yaşına Kadar kategorisinin kazananı Hintli Deeksha Sambath'ın Seni Görüyorum başlıklı fotoğrafı
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
5/13
© Fotoğraf : Deeksha Sambath / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın 8 Yaşına Kadar kategorisinin kazananı Hintli Deeksha Sambath'ın Seni Görüyorum başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Felipe Foncueva / Bird Photographer of the YearYarışmanın En iyi portre kategorisinde birincilik kazanan İspanyol fotoğrafçı Felipe Foncueva'nın Su Altı Portre başlıklı fotoğrafında Kosta Rika açıklarındaki kahverengi pelikan görüntülendi
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
6/13
© Fotoğraf : Felipe Foncueva / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın En iyi portre kategorisinde birincilik kazanan İspanyol fotoğrafçı Felipe Foncueva'nın Su Altı Portre başlıklı fotoğrafında Kosta Rika açıklarındaki kahverengi pelikan görüntülendi
© Fotoğraf : Andres Dominguez Blanco / Bird Photographer of the YearYarışmanın 9-13 Yaş Arası kategorisinin kazananı İspanyol Andrés L. Domínguez Blanco'nun çalışması
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
7/13
© Fotoğraf : Andres Dominguez Blanco / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın 9-13 Yaş Arası kategorisinin kazananı İspanyol Andrés L. Domínguez Blanco'nun çalışması
© Fotoğraf : Carla Rhodes / Bird Photographer of the YearYarışmada Çevre Koruma Ödülünü kazanan ABD'li fotoğrafçı Carla Rhodes'in Gözcüler başlıklı görüntüsü, çöp kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalan Hindistan'ın Assam bölgesinde çekildi
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
8/13
© Fotoğraf : Carla Rhodes / Bird Photographer of the Year
Yarışmada Çevre Koruma Ödülünü kazanan ABD'li fotoğrafçı Carla Rhodes'in Gözcüler başlıklı görüntüsü, çöp kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalan Hindistan'ın Assam bölgesinde çekildi
© Fotoğraf : Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the YearYarışmanın Uçan Kuşlar kategorisinde dereceye girenlerden İsrailli fotoğrafçı Tzahi Finkelstein'in çalışması
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
9/13
© Fotoğraf : Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Uçan Kuşlar kategorisinde dereceye girenlerden İsrailli fotoğrafçı Tzahi Finkelstein'in çalışması
© Fotoğraf : Alejandro Prieto / Bird Photographer of the Year2021 Yılının Kuş Fotoğrafçısı unvanına layık görülen Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto'nun fotoğrafı, ABD-Meksika sınırında çekildi
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
10/13
© Fotoğraf : Alejandro Prieto / Bird Photographer of the Year
2021 Yılının Kuş Fotoğrafçısı unvanına layık görülen Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto'nun fotoğrafı, ABD-Meksika sınırında çekildi
© Fotoğraf : Renato Granieri / Bird Photographer of the YearYarışmanın Beyaz ve Siyah kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Renato Granieri'nin penguen görüntüsü
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
11/13
© Fotoğraf : Renato Granieri / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Beyaz ve Siyah kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Renato Granieri'nin penguen görüntüsü
© Fotoğraf : Ruediger Schulz / Bird Photographer of the YearYarışmanın Yaratıcı Görüntü kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Alman fotoğrafçı Ruediger Schulz'un 'Çaça ile Ekmek' başlıklı çalışması
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
12/13
© Fotoğraf : Ruediger Schulz / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Yaratıcı Görüntü kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Alman fotoğrafçı Ruediger Schulz'un 'Çaça ile Ekmek' başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Rafael Armada / Bird Photographer of the YearYarışmanın Detaylara Dikkat kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Rafael Armada'nın Gözden Kayboluş başlıklı görüntüsü
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
13/13
© Fotoğraf : Rafael Armada / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Detaylara Dikkat kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Rafael Armada'nın Gözden Kayboluş başlıklı görüntüsü
1/13
© Fotoğraf : Levi Fitze / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın 'Yılın Genç Kuş Fotoğrafçısı' kategorisinde birincilik kazanan İsviçreli fotoğrafçı Levi Fitze'nin çalışması
2/13
© Fotoğraf : Nicolas Reusens / Bird Photographer of the Year
Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın 'Uçan Kuşlar' kategorisinde ikinci seçilen İspanyol fotoğrafçı Nicolas Reusens'in Hareket Sanatı başlıklı çalışması
3/13
© Fotoğraf : Mousam Ray / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Kuşların Davranışları kategorisinin birincisi Hintli fotoğrafçı Mousam Ray'ın 'Çiçek Banyosu' başlıklı fotoğrafı
4/13
© Fotoğraf : Kevin Morgans / Bird Photographer of the Year
Yarışmada Portföy Ödülünü kazanan İngiliz fotoğrafçı Kevin Morgans'ın 'Düşüncelere Daldı' başlıklı çalışması
5/13
© Fotoğraf : Deeksha Sambath / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın 8 Yaşına Kadar kategorisinin kazananı Hintli Deeksha Sambath'ın Seni Görüyorum başlıklı fotoğrafı
6/13
© Fotoğraf : Felipe Foncueva / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın En iyi portre kategorisinde birincilik kazanan İspanyol fotoğrafçı Felipe Foncueva'nın Su Altı Portre başlıklı fotoğrafında Kosta Rika açıklarındaki kahverengi pelikan görüntülendi
7/13
© Fotoğraf : Andres Dominguez Blanco / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın 9-13 Yaş Arası kategorisinin kazananı İspanyol Andrés L. Domínguez Blanco'nun çalışması
8/13
© Fotoğraf : Carla Rhodes / Bird Photographer of the Year
Yarışmada Çevre Koruma Ödülünü kazanan ABD'li fotoğrafçı Carla Rhodes'in Gözcüler başlıklı görüntüsü, çöp kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalan Hindistan'ın Assam bölgesinde çekildi
9/13
© Fotoğraf : Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Uçan Kuşlar kategorisinde dereceye girenlerden İsrailli fotoğrafçı Tzahi Finkelstein'in çalışması
10/13
© Fotoğraf : Alejandro Prieto / Bird Photographer of the Year
2021 Yılının Kuş Fotoğrafçısı unvanına layık görülen Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto'nun fotoğrafı, ABD-Meksika sınırında çekildi
11/13
© Fotoğraf : Renato Granieri / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Beyaz ve Siyah kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Renato Granieri'nin penguen görüntüsü
12/13
© Fotoğraf : Ruediger Schulz / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Yaratıcı Görüntü kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Alman fotoğrafçı Ruediger Schulz'un 'Çaça ile Ekmek' başlıklı çalışması
13/13
© Fotoğraf : Rafael Armada / Bird Photographer of the Year
Yarışmanın Detaylara Dikkat kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Rafael Armada'nın Gözden Kayboluş başlıklı görüntüsü
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