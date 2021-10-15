https://tr.sputniknews.com/20211015/bakan-varank-ingiltere-silahli-insansiz-hava-araclari-ile-cok-ciddi-ilgileniyor-1049864788.html

Bakan Varank: İngiltere, Silahlı İnsansız Hava Araçları ile çok ciddi ilgileniyor

Bakan Varank: İngiltere, Silahlı İnsansız Hava Araçları ile çok ciddi ilgileniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İngiltere'nin Türk SİHA'larıyla ilgilendiğini belirterek, "İngiltere Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T19:37+0300

2021-10-15T19:37+0300

2021-10-15T19:37+0300

savunma

ingiltere

mustafa varank

siha

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CNN TÜRK'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İngiltere’nin Türk SİHA'ları ile çok ciddi ilgilendiğini söyledi. Türkiye’nin İngiltere’ye SİHA konusunda farklı opsiyonları sunduğunu aktardı.Bakan Varank, "İngiltere Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi ilgileniyor. Artık onların karar vermesi lazım. Biz kendilerine opsiyonları sunduk. Şu anda ciddi olarak bu opsiyonları değerlendiriyorlar" dedi.Bakan Varank, "İngiltere kararını verirse Türk silahlı insansız hava araçları, bir ülkeye daha ihraç edilecek. Avrupa semalarındaki yerli İHA sayısı da artmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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