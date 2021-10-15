DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Belarus-Polonya sınırında bir sığınmacının cesedine rastlandı
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya polis (Arşiv)
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Polonya polisi, Belarus sınırında gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında, bir erkek cesedi buldu.
Biala Podlaska şehrinin polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya’nın Belarus sınırında bir erkeğin cesedine rastlandığı ifade edildi. Dolaylı delillerle erkeğin, Belarus’tan Avrupa’ya geçmeye çalışan bir sığınmacı olduğu belirlendi.
Böylelikle, son birkaç hafta içerisinde Polonya-Belarus sınırında ölü tespit edilen sığınmacı sayısı beşe çıktı.
Böylelikle, son birkaç hafta içerisinde Polonya-Belarus sınırında ölü tespit edilen sığınmacı sayısı beşe çıktı.
Sputnik Belarus’un verdiği bilgiye göre ölen kişinin 24 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı olduğu öğrenildi. İsmi belirtilmeyen sığınmacının daha önce Belarus’ta bulunduğu, üzerinde tespit edilen belgelerden anlaşıldı.
Sığınmacının ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.
Sığınmacının ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.
Wczoraj, załoga policyjnego śmigłowca, patrolując rejon objęty stanem wyjątkowym, w okolicach Klimówki, ujawniła na polu ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują, że są to zwłoki osoby wcześniej przebywającej na terenie Białorusi, o czym świadczą zabezpieczone obok dokumenty.— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) October 14, 2021