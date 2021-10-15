https://tr.sputniknews.com/20211015/belarus-polonya-sinirinda-bir-siginmacinin-cesedine-rastlandi-1049840568.html

Belarus-Polonya sınırında bir sığınmacının cesedine rastlandı

Belarus-Polonya sınırında bir sığınmacının cesedine rastlandı

Polonya polisi, Belarus sınırında gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında, bir erkek cesedi buldu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T04:00+0300

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Biala Podlaska şehrinin polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya’nın Belarus sınırında bir erkeğin cesedine rastlandığı ifade edildi. Dolaylı delillerle erkeğin, Belarus’tan Avrupa’ya geçmeye çalışan bir sığınmacı olduğu belirlendi.Böylelikle, son birkaç hafta içerisinde Polonya-Belarus sınırında ölü tespit edilen sığınmacı sayısı beşe çıktı. Sputnik Belarus’un verdiği bilgiye göre ölen kişinin 24 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı olduğu öğrenildi. İsmi belirtilmeyen sığınmacının daha önce Belarus’ta bulunduğu, üzerinde tespit edilen belgelerden anlaşıldı.Sığınmacının ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

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polonya, belarus, sığınmacı