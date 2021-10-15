Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Buna göre, Ankara'da ortalama 7,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.Ayrıca, Ankara'da ortalama 7,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.
Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 7,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 41 Benzinde 14 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.