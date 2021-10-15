https://tr.sputniknews.com/20211015/benzin-ve-motorine-zam-1049862100.html

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapıldı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T17:40+0300

2021-10-15T17:40+0300

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ekonomi

benzin

zam

motorin

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Buna göre, Ankara'da ortalama 7,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.Ayrıca, Ankara'da ortalama 7,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.

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benzin, zam, motorin