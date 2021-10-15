https://tr.sputniknews.com/20211015/beyruttaki-olaylarla-ilgili-19-kisi-gozaltina-alindi-1049870231.html

Beyrut'taki olaylarla ilgili 19 kişi gözaltına alındı

Beyrut'taki olaylarla ilgili 19 kişi gözaltına alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde dün yaşanan olaylarla alakalı 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T23:24+0300

2021-10-15T23:24+0300

2021-10-15T23:24+0300

dünya

lübnan

beyrut

gözaltı

suikast

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049835889_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_d08fa0bc598f161c646b7039b4f029cc.jpg

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerini, dün başkent Beyrut'taki silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirdi.Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verildi.Bu kapsamda ilk soruşturma çerçevesinde olaylara karıştığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar hakkında bilgi verilmedi.Beyrut'ta dün yaşananlarLübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle dün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'ne bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah’ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

lübnan

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, beyrut, gözaltı, suikast, patlama