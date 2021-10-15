https://tr.sputniknews.com/20211015/bitcoin-6-ay-aranin-ardindan-rekor-seviyesine-yaklasti-1049856885.html

Bitcoin, 6 ay aranın ardından rekor seviyesine yaklaştı

Bitcoin, 6 ay aranın ardından rekor seviyesine yaklaştı

En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, nisan ayından bu yana ilk kez 60 bin dolara ulaştı ve rekor seviye olan 64 bin dolara yaklaştı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T15:34+0300

2021-10-15T15:34+0300

2021-10-15T15:46+0300

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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 4.5 artarak 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve en son olarak 59 bin dolar (545 bin TL) seviyesinde kaldı. 20 Eylül'den bu yana yarıdan fazla değer kazanan Bitcoin, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 895 dolara (yaklaşık 600 bin TL) yakın.Bloomberg News'in perşembe günü aktardığı habere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ilk Bitcoin vadeli ETF'sinin gelecek hafta işlem görmeye başlamasına izin verecek.Asya merkezli kripto para borsası AAX'in araştırma ve strateji başkanı Ben Caselin, "4. çeyreğin ABD'de bir Bitcoin ETF'si rüzgarıyla önemli ilerleme kaydetmesi bekleniyor" dedi.

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abd, borsa, bitcoin, rekor, artış, kripto para, dogecoin, ethereum, değer