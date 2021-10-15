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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211015/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-merkez-bankasinda-1049857283.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na bir ziyaret gerçekleştiriyor. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T15:42+0300
2021-10-15T15:42+0300
2021-10-15T15:46+0300
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kemal kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda
15:42 15.10.2021 (güncellendi: 15:46 15.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na bir ziyaret gerçekleştiriyor.