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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211015/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-merkez-bankasinda-1049857283.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na bir ziyaret gerçekleştiriyor. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T15:42+0300
2021-10-15T15:46+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda

15:42 15.10.2021 (güncellendi: 15:46 15.10.2021)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na bir ziyaret gerçekleştiriyor.
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