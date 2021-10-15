CHP'li Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel Twitter hesabında son kamuoyu anketleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.Sözlerine "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diye başlayan Özkoç, şöyle devam etti: "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız."
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel Twitter hesabında son kamuoyu anketleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.
Sözlerine "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diye başlayan Özkoç, şöyle devam etti: "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız."
Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum. Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem...