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CHP'li Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi
CHP'li Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel Twitter hesabında son kamuoyu anketleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.Sözlerine "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diye başlayan Özkoç, şöyle devam etti: "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız."
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chp, saadet partisi, engin özkoç, iyi parti, millet ittifakı

CHP'li Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi

15:24 15.10.2021 (güncellendi: 15:27 15.10.2021)
© AAEngin Özkoç
Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel Twitter hesabında son kamuoyu anketleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.
Sözlerine "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diye başlayan Özkoç, şöyle devam etti: "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız."
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