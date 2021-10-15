https://tr.sputniknews.com/20211015/chpli-ozkoc-anketlere-gore-millet-ittifakimiz-360-milletvekilini-garantiledi-1049856387.html

CHP'li Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP'li Özkoç: Anketlere göre Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T15:24+0300

2021-10-15T15:24+0300

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politika

chp

saadet partisi

engin özkoç

iyi parti

millet ittifakı

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel Twitter hesabında son kamuoyu anketleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.Sözlerine "Bugün sizlerle sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum" diye başlayan Özkoç, şöyle devam etti: "Son anketlere göre Millet İttifakımız yarın seçim olsa parlamentoda 360 milletvekilini garantiledi, hedefimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem... Birlikte kazanacağız."

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chp, saadet partisi, engin özkoç, iyi parti, millet ittifakı