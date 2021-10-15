https://tr.sputniknews.com/20211015/coldplayden-cevre-dostu-dunya-turnesi-ziplayarak-elektrik-uretilecek-1049859152.html

Coldplay'den çevre dostu dünya turnesi: Zıplayarak elektrik üretilecek

Coldplay'den çevre dostu dünya turnesi: Zıplayarak elektrik üretilecek

İngiliz müzik grubu Coldplay çevre dostu bir dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Konser için gereken elektrik ise dinleyicilerin zıplamasıyla elde edilecek 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:34+0300

2021-10-15T16:34+0300

2021-10-15T16:34+0300

yaşam

coldplay

turne

iklim krizi

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2019'da 'İklim krizi kaygıları' nedeniyle dünya turuna çıkmama kararını duyuran Coldplay, çevre dostu bir turne düzenleyeceğini açıkladı. Grup, 2022'de düzenleyeceği turne kapsamında satılan her bilet için bir ağaç dikecek. Konserleri düzenlemek için gereken elektrik de seyirciler zıpladığında enerji üreten bir dans pistinden sağlanacak. Pistte ayrıca, kinetik enerji üreten bisikletler de yer alacak. 5 yıl aradan sonra ilk turneMart'ta Kosta Rika'nın San Jose kentinde başlayıp Eylül'de Rio de Janeiro'da sona erecek olan 10 ülkeyi kapsayan turne, Coldplay'in yaklaşık beş yıl aradan sonraki çıktığı ilk turu olacak.Coldplay solisti Chris Martin BBC'ye verdiği röportajda, "Zıplayın dediğimizde buna gerçekten ihtiyacımız olacak çünkü yoksa tüm ışıklar sönecek. Tüm gösteri yenilebilir enerji ile yürüyecek" dedi. Daha önce Coldplay'in sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir yol bulana kadar bir daha turneye çıkmayacağını söyleyen Martin, grubun karbon ayak izini azaltmak için 12 maddelik bir plan hazırladığını ve dünya turuna hazır olduklarını söyledi. Martin, elektrik üreten dans pisti için ise otomotiv devi BMW ile işbirliği yaptıklarını ve alanda yer alan pillerin geri dönüştürülmüş atık yağ, güneş enerjisi ve insan hareketi ile şarj edildiğini söyledi. Martin, ekstra enerjinin tekrar pillere aktarılabileceğini belirtti. Chris Martin, konser verilerek ülkere özel jetlerde uçmaya devam etmesi konusunda ise gelen tepkileri önemsemediğini söyledi ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve mükemmele ulaşamadık. Bu konuda tepki veren insanlar haklılar. Dolayısıyla buna karşı bir savunmamız yok" dedi.Grubun 2016 ve 2017’de gerçekleşen konserlerine 5,4 milyon kişi katılmıştı. Bu, onu tüm zamanların en büyük turlarından biri haline gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210507/coldplay-yeni-sarkisini-uzay-istasyonunda-calarak-duyurdu-1044447412.html

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coldplay, turne, iklim krizi