https://tr.sputniknews.com/20211015/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-mesaji-mucadelemiz-farkli-sekilde-devam-edecektir-1049854719.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir" dedi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T14:49+0300

2021-10-15T14:49+0300

2021-10-15T15:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

suriye

ak parti

chp

afganistan

politika

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Suriye konusunda "Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.Taliban heyetinin Türkiye ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Taliban heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:Avrupa'daki enerji kriziAvrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin ise Erdoğan "Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Siyasi cinayet tartışmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet tartışmasını ise "Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız" sözleri ile değerlendirdi.

türkiye

suriye

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, suriye, ak parti, chp, afganistan, politika, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı