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https://tr.sputniknews.com/20211015/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-mesaji-mucadelemiz-farkli-sekilde-devam-edecektir-1049854719.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir" dedi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:49+0300
2021-10-15T15:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
suriye
ak parti
chp
afganistan
politika
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Suriye konusunda "Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.Taliban heyetinin Türkiye ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Taliban heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:Avrupa'daki enerji kriziAvrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin ise Erdoğan "Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Siyasi cinayet tartışmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet tartışmasını ise "Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız" sözleri ile değerlendirdi.
türkiye
suriye
afganistan
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recep tayyip erdoğan, suriye, ak parti, chp, afganistan, politika, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir

14:49 15.10.2021 (güncellendi: 15:23 15.10.2021)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Suriye konusunda "Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Taliban heyetinin Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Taliban heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:
"Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz."

Avrupa'daki enerji krizi

Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin ise Erdoğan "Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Siyasi cinayet tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet tartışmasını ise "Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız" sözleri ile değerlendirdi.
6102021
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