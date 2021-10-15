https://tr.sputniknews.com/20211015/cumhurbaskanina-sigara-ile-otomobillerden-alinan-vergiyi-artirma-yetkisi-verildi-1049841232.html

Cumhurbaşkanı'na sigara ile otomobillerden alınan vergiyi artırma yetkisi verildi

Cumhurbaşkanı'na sigara ile otomobillerden alınan vergiyi artırma yetkisi verildi

TBMM'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T06:13+0300

2021-10-15T06:13+0300

2021-10-15T06:13+0300

türkiye

sigara

vergi

otomobil

özel tüketim vergisi (ötv)

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Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda, kabul edilerek yasalaştı.Yeni kanunla, sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki genişletildi.Kanunda yer verilen II sayılı listedeki yani otomobil gibi mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları 3 katına, III sayılı liste B cetvelindeki mallar yani sigara ürünleri için asgari maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.Maddenin içeriğiKabul edilen 56. maddede, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan 'bir katına' ibareleri 'üç katına' şeklinde ve (c) bendinde yer alan 'malların' ibaresi 'mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü' şeklinde değiştirilmiştir" ifadeleri yer alıyor.Sıfıra indirme yetkisi de devam edecekCumhurbaşkanı'nın mevcut yetkilerine göre söz konusu kalemlerde vergiyi bir katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

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sigara, vergi, otomobil, özel tüketim vergisi (ötv)