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Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter'da gündem oldu
05:37 15.10.2021 (güncellendi: 05:39 15.10.2021)
© AASağlık Bakanlığı
© AA
Sağlık Bakanlığı'nın randevu alma sistemleri MHRS ve ALO 182'den randevu alamayan vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilerini dile getirdi.
T24'ün haberine göre, "#MHRS" ve "#RandevuAlamıyoruz" hashtagini Trend Topic listesinde ilk sıralara taşıyan vatandaşlar, sağlık hizmetinden faydalanamadıklarını aktarırken, hekimler ise yoğun çalışma koşulları nedeniyle şikayetlerini paylaştı.
Tepkilerden bazıları şöyle:
- "Hastane seçemiyoruz zaten de koskoca İstanbul’da bir tane randevu yok bölüm farketmez hepsi böyle biz bosuna mi sgk primi ödüyoruz her ay?"
- "Acil muayene olmam gereken bir durumum var ordan oraya sevk ediliyorum her sevk edilişimde 20 gün sonraya randevu alabiliyorum. Şimdi de 7 aralık için ultrason sırası vermişler. İnşallah ölmem"
- "Randevu alsan ne olacak, bir fizik tedaviyi bir seneye atıyor, paran varsa özele git diyor...Sıra gelecekte tedavi olucan..."
- "Gerçekten ben diyim 3 ay siz diyin 6 ay saymayı bıraktım randevu alamıyorum endodonti bölümüne. Gerçekten şu bölüme randevu alabilen var mi? Her şey normallesti de neden dis sagligi merkezleri normallesmedi ? Vallahi yeter"
- "Ülkemizde iyi giden bir sağlık sistemimiz vardı, artık o da çöküyor "
- "Randevu alsan ne olacak, bir fizik tedaviyi bir seneye atıyor, paran varsa özele git diyor...Sıra gelecekte tedavi olucan..."
- "Gerçekten ben diyim 3 ay siz diyin 6 ay saymayı bıraktım randevu alamıyorum endodonti bölümüne. Gerçekten şu bölüme randevu alabilen var mi? Her şey normallesti de neden dis sagligi merkezleri normallesmedi ? Vallahi yeter"
- "Ülkemizde iyi giden bir sağlık sistemimiz vardı, artık o da çöküyor "
Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter'da "#MHRS" etiketiyle gündem olduhttps://t.co/XiBko2lLIK pic.twitter.com/gpDNuc6iyh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 15, 2021