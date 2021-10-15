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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T20:32+0300
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türkiye
afganistan
taliban
diyanet işleri başkanlığı
afgan
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.
türkiye
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afganistan, taliban, diyanet işleri başkanlığı, afgan, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı

20:32 15.10.2021
© İHADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.
Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.
© İHADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.
© İHA
770001
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