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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T20:32+0300
2021-10-15T20:32+0300
2021-10-15T20:32+0300
türkiye
afganistan
taliban
diyanet işleri başkanlığı
afgan
ali erbaş
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.
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afganistan, taliban, diyanet işleri başkanlığı, afgan, ali erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taliban heyetini ağırladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Taliban heyetini makamında ağırladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da temaslarını sürdüren Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.
Mutaqi görüşmede, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını kaydetti.