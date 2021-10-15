https://tr.sputniknews.com/20211015/el-clasico-heyecani-istanbulda-yasanacak-1049850005.html

El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile İstanbul'da yaşanacak

El Clasico heyecanı Guti ve Eto'o ile İstanbul'da yaşanacak

Guti Hernandez ve Samuel Eto'o gibi elçileri ve yeni marka kimliği ile birlikte El Clasico, Türkiye'ye geliyor. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T13:00+0300

2021-10-15T13:00+0300

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spor

la liga

samuel eto'o

el clasico

guti hernandez

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İstanbul, La Liga’nın en büyük maçı El Clasico ile buluşuyor. 24 Ekim 2021 Pazartesi günü Bomontiada Babylon’da gerçekleştirilecek özel etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler; La Liga elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto’o ile tanışma fırsatı yakalayacak ve tüm davetlilerle birlikte El Clasico’nun heyecanını canlı yaşayacak.Etkinliğin en özel konukları Guti Hernandez ve Samuel Eto’o olacak. Kariyerinde 17 El Clasico maçına çıkan Guti Hernandez ile birlikte 8 maçta 4 gol atan efsane forvet Eto’o, Türk futbolseverlerle buluşacak. Bu özel etkinliğe katılmak isteyen futbolseverlerin internet üzerinden gerçekleştirilen bilgi yarışmasını en hızlı ve en doğru şekilde tamamlayan 5 yarışmacıdan biri olması gerecek. Kazanan futbolseverler, kendileriyle birlikte iki arkadaşlarını da getirebilecek.Ayrıca başarılı yarışmacılardan bazıları çeşitli hediyeler kazanma fırsatı da yakalayacak.‘Türkiye futbolla nefes alıyor’La Liga’nın yeni El Clasico marka kimliğiyle Türkiye gibi pek çok yerde parmak izini bırakacağını söyleyen La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu ise etkinlikle ilgili şu açıklamaları yaptı:“Türkiye, futbolla nefes alan bir ülke. La Liga da bu durumu içtenlikle benimsiyor. La Liga, uzun yıllardır Türk futbolseverlerle bağ kuruyor. Bu yıl ilk kez bu ilişkimizi dijital dünyadan fiziksel ortama taşıyacağız. Böylece taraftarlara dokunacak ve onlarla etkileşim kuracağız. Yerel partnerlerimiz ve düzenleyeceğimiz etkinlikle birlikte El Clasico’nun anlamını Türk futbolseverlerle paylaşacağız.”

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la liga, samuel eto'o, el clasico, guti hernandez