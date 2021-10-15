https://tr.sputniknews.com/20211015/emniyetten-iki-gunde-3-bin-310-surucu-ve-yolcuya-emniyet-kemeri-cezasi-1049839606.html

Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası

Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 9-10 Ekim'de yapılan denetimlerde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T02:23+0300

2021-10-15T02:23+0300

2021-10-15T02:23+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü

emniyet kemeri

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EGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 9-10 Ekim'de sivil ihbar ekip, yaya personeli ve resmi ekiplerin katılımıyla, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanımına yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.Uygulamalarda, 3 bin 29 sürücü kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 3 bin 310 sürücü ve yolcu emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan, 1627 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem gördü.Öte yandan, 6-8 Ekim'deki emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetimlerde ise 16 bin 916 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı ve 98 araçta çocuk bağlama kemerinin bulunmadığı tespit edildi.Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da 8-9 Ekim'de 35 bin 364 araç veya sürücü denetlendi, alkol etkisinde araç kullandığı belirlenen 1336 sürücünün belgeleri geçici olarak geri alındı. Uygulamalarda, 7 sürücünün uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı ve 749 sürücünün belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

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emniyet genel müdürlüğü, emniyet kemeri