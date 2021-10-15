https://tr.sputniknews.com/20211015/en-uzun-insanli-uzay-gorevi-icin-cin-harekete-gecti-1049868897.html

En uzun insanlı uzay görevi için Çin harekete geçti

En uzun insanlı uzay görevi için Çin harekete geçti

Çin, son yıllarda gelişen uzay programı çerçevesinde 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevine 3 taykonotu gönderdi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T22:22+0300

2021-10-15T22:22+0300

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shenzhou-13

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Üç taykonotu taşıyan Şencou-13 uzay mekiği, Long March-2F roketi tarafından yerel saatle 00.23'te fırlatıldı.Uzay mekiğinin önümüzdeki altı saat içinde uzay istasyonunun ana Tianhe çekirdek modülüne kenetlenmesi bekleniyor.Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede kalarak uzay istasyonunda görev yapacak.Yeni ekipte 55 yaşındaki Cai Cigang'in yanısıra görevdeki tek kadın 41 yaşındaki Vang Yaping ve ilk uzay yolculuğunu yapan 41 yaşındaki Yı Guangfu yer alıyor.Seferin komutanlığını üstlenecek Cai, daha önce 2008'te Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.Ekibin ikinci kıdemli üyesi kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kat eden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, 2012'de "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.İlk kez uzay görevine çıkacak olan Yı ise 2010'da ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.Çin'in uzay istasyonu kurma planıÇin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

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çin, uzay, uzay istasyonu, shenzhou-13