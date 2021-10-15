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https://tr.sputniknews.com/20211015/eski-abd-baskani-bill-clinton-hastaneye-kaldirildi-1049840825.html
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın kan enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T05:01+0300
2021-10-15T05:01+0300
2021-10-15T05:01+0300
dünya
abd
bill clinton
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Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynakların aktardığına göre Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'ne kaldırılan Clinton'ın kendisini iyi hissetmediği kaydedildi.Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayarak, eski ABD Başkanı'nın 'koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon' nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
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abd, bill clinton
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın kan enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynakların aktardığına göre Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'ne kaldırılan Clinton'ın kendisini iyi hissetmediği kaydedildi.
Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayarak, eski ABD Başkanı'nın 'koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon' nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.