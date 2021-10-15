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Eskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu
Eskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu
Eskişehir'de Faz-3 çalışması kapsamında Şehir Hastanesinde sağlık çalışanı Gürdal Kandır ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gönüllü olan Çukurhisar... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T19:21+0300
2021-10-15T19:21+0300
koronavirüs
eskişehir
aşı
yerli
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
faz 3
turkovac
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Eskişehir’de TURKOVAC açık etiketli faz-3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Şehir Hastanesine gelen sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44), yapılan kontrollerinin ardında gönüllü olarak TURKOVAC aşısı oldu. İki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak istediğini kaydeden Kandır, “Gönüllü oldum. Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hastaneden aradıklarında da hemen geldim, aşıyı oldum. Hiçbir tereddüdüm yok. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim. Hiçbir çekincem olmadan geldim, aşımı oldum” dedi.Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile birlikte hastaneyi ziyaret ederek aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan AKP Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay da, gönüllü olduğu için Kandır’a teşekkür etti. Yerli aşı konusunda Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Günay, “İnşallah bizim yerli aşımız TURKOVAC da bundan sonra 3’üncü faz çalışmalarını da tamamladıktan sonra sizlerin desteğiyle hem ülkemize hem de bütün dünyaya açılmış olacak” diye konuştu.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de Çukurhisar Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Necati Yeşildağ da TURKOVAC aşısı için gönüllü oldu. Hastaneye gelen Yeşildağ’a aşısını Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben yaptı. TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişilere uygulanabildiği belirtildi.
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eskişehir, aşı, yerli, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, faz 3, turkovac

Eskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu

19:21 15.10.2021
© DHAEskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu
Eskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© DHA
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Eskişehir'de Faz-3 çalışması kapsamında Şehir Hastanesinde sağlık çalışanı Gürdal Kandır ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gönüllü olan Çukurhisar Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Necati Yeşildağ, TURKOVAC aşısı oldu.
Eskişehir’de TURKOVAC açık etiketli faz-3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Şehir Hastanesine gelen sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44), yapılan kontrollerinin ardında gönüllü olarak TURKOVAC aşısı oldu.
İki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak istediğini kaydeden Kandır, “Gönüllü oldum. Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hastaneden aradıklarında da hemen geldim, aşıyı oldum. Hiçbir tereddüdüm yok. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim. Hiçbir çekincem olmadan geldim, aşımı oldum” dedi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile birlikte hastaneyi ziyaret ederek aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan AKP Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay da, gönüllü olduğu için Kandır’a teşekkür etti.
Yerli aşı konusunda Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Günay, “İnşallah bizim yerli aşımız TURKOVAC da bundan sonra 3’üncü faz çalışmalarını da tamamladıktan sonra sizlerin desteğiyle hem ülkemize hem de bütün dünyaya açılmış olacak” diye konuştu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de Çukurhisar Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Necati Yeşildağ da TURKOVAC aşısı için gönüllü oldu.
Hastaneye gelen Yeşildağ’a aşısını Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben yaptı.
TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişilere uygulanabildiği belirtildi.
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