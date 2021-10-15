https://tr.sputniknews.com/20211015/ezel-akay-squid-game-eften-puften-bir-dizi-1049871319.html

Yönetmen Ezel Akay: Squid Game 'eften püften' bir dizi

Yönetmen Ezel Akay: Squid Game 'eften püften' bir dizi

Yönetmen Ezel Akay, Netflix'in izlenme rekorları kıran Squid Game adlı dizisinin 'eften püften' olduğunu söyledi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T23:51+0300

2021-10-15T23:51+0300

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yaşam

netflix

ezel akay

squid game

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Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Ezel Akay, Squid Game ile ilgili, "Çok düzgün çekilmiş ama Avrupalı bilimkurgulara göre çok eften püften bir yapısı var. Birçok detayı aklayarak, sahicilik kısmını çok önemsemeyerek yapılmış bir dizi ama izlemesi kolay" yorumunda bulundu.Squid Game, Netflix'in ilk 28 günde en çok izlenen yapımı olarak kayıtlara geçti.Netflix'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de yayına giren 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenerek 'Bridgerton' dizisinden birinciliği almış oldu.Dünya genelinde 209 milyon kullanıcısı olan Netflix bir yapım en az 2 dakika izlendiğinde bunu bir tam izlenme olarak kabul ediyor.

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netflix, ezel akay, squid game