https://tr.sputniknews.com/20211015/fifa-afganistandan-100-oyuncu-ve-ailesinin-tahliyesi-icin-katarla-birlikte-calistik-1049858217.html

FIFA: Afganistan'dan 100 oyuncu ve ailesinin tahliyesi için Katar'la birlikte çalıştık

FIFA: Afganistan'dan 100 oyuncu ve ailesinin tahliyesi için Katar'la birlikte çalıştık

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 futbolcuyu ve ailelerini Afganistan'dan tahliye etmek için Katar hükümetiyle... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:08+0300

2021-10-15T16:08+0300

2021-10-15T16:12+0300

afganistan

katar

taliban

fifa

göçmen

kabil

iş birliği

sporcu

tahliye

savaş

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Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü ele geçirdi. ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesinin ardından geçen ay örgüt yeni bir hükümet ilan edildi.Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lolwah Alkhater, oyuncuların ve ailelerinin perşembe günü Kabil'den uçakla gelen yolcular arasında olduğunu söyledi.FIFA tarafından yapılan açıklamada, kadın oyuncuların da yer aldığı grubun 'en yüksek risk altında' sayıldığına vurgu yapıldı ve Katar'a, verdiği destek, oyuncuların ve ailelerin 'güvenli geçişini sağladığı' için teşekkür edildi.Açıklamada, "FIFA, grubun tahliyesi konusunda ağustos ayından bu yana Katar hükümetiyle yakın işbirliği içinde ve gelecekte spor ailesinin diğer üyelerinin güvenli tahliyesi için yakın çalışmaya devam edecek” denildi.Bisikletin dünya yönetim organı UCI da, pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında kadın bisikletçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularının da bulunduğu 165 mültecinin Afganistan'dan tahliyesine yardımcı olduğunu söyledi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da, geçen ay örgütün Afganistan'daki 'olimpiyat topluluğu'nun yaklaşık 100 üyesinin ülkeyi 'insani vizelerle' terk etmesine yardım ettiğini açıklamıştı.Avustralya ise ağustos ayında 50'den fazla Afgan kadın sporcuyu ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri tahliye ederken, Afganistan'ın ulusal kadın genç futbol takımından birkaç oyuncuya geçen ay Portekiz'de sığınma hakkı verildi.

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kabil

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