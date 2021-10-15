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Fransa'da Kovid-19 testi artık ücretli
Fransa'da Kovid-19 testi artık ücretli
Fransa'da halkı aşı olmaya teşvik etme amacıyla ücretsiz Kovid-19 testi uygulamasına son verildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:37+0300
2021-10-15T15:17+0300
koronavirüs
fransa
ücretsiz
vaka
kovid-19
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
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Fransa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama uygulaması devam ederken hükümet, halkı aşı olmaya teşvik etme maksadıyla ücretsiz test uygulamasına son verme kararı aldı.Yapılan açıklamada, herkesin istediğinde Kovid-19 aşısına ücretsiz olarak erişebildiği ve ücretsiz teste artık gerek olmadığına dikkat çekildi.Ülkede halihazırda kafe, restoran, spor tesisleri ve sinema gibi mekanlara giriş için gerekli olan sağlık kartını alabilmek için negatif sonuçlu Kovid-19 testi, hastalığın atlatıldığına dair kanıt veya tam aşı olunması gerekiyor.22 ila 44 euro arasında bir ücret talep edilecekÜcretsiz test uygulamasına son verilmesiyle birlikte Fransa'da aşılanmamış veya tek doz aşı olmuş yaklaşık 7 milyon yetişkin, şimdi test başına 22 ila 44 euro arasında bir ücret ödemek zorunda kalacak.Diğer yandan temaslı, yakın zamanda pozitif çıkmış veya aşıdan muaf olanlar için testler ücretsiz sunulmaya devam edecek.Hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan yaklaşık 2.7 milyon sağlık personelinin yanı sıra itfaiyeciler ve ambulans şoförleri, artık tam aşılı olduklarına dair kanıt sunmak zorunda kalacak yoksa iş sözleşmelerinin askıya alınması ya da maaşlarının ödenmemesi riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu meslek gruplarında çalışanlardan, şimdiye dek yalnızca tek doz aşı olduklarına dair kanıt sunmaları talep ediliyordu. Bu yıl hükümete yaklaşık 6 milyar dolara mal olacakÜcretsiz testler, Fransız hükümetine 2020 yılında 2.2 milyar dolara mal olmuştu ve bu yıl da toplamda 6.2 milyar dolarlık bir faturanın çıkması bekleniyor.Bu hamleyle birlikte insanların aşı olmaya teşvik edilmesinin yanında hükümetin söz konusu harcama yükünden de kurtulmasını sağlayacak.Ayrıca ülke genelinde Kovid-19 vakalarında ve can kayıplarında azalış gözlemleniyor.Şu an için Fransa'da haftada 100 bin kişi başına 50 vaka tespit ediliyor.Dün sağlık makamları, son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210924/fransa-saglik-sigortasi-36-bin-kisinin-sahte-asi-sertifikasi-almis-olabileceginden-suphe-ediyoruz-1049200666.html
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fransa, ücretsiz, vaka, kovid-19, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı

Fransa'da Kovid-19 testi artık ücretli

14:37 15.10.2021 (güncellendi: 15:17 15.10.2021)
© AFP 2021 / Loic VenanceFransa - koronavirüs testi
Fransa - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
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Fransa'da halkı aşı olmaya teşvik etme amacıyla ücretsiz Kovid-19 testi uygulamasına son verildi.
Fransa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama uygulaması devam ederken hükümet, halkı aşı olmaya teşvik etme maksadıyla ücretsiz test uygulamasına son verme kararı aldı.
Yapılan açıklamada, herkesin istediğinde Kovid-19 aşısına ücretsiz olarak erişebildiği ve ücretsiz teste artık gerek olmadığına dikkat çekildi.
Ülkede halihazırda kafe, restoran, spor tesisleri ve sinema gibi mekanlara giriş için gerekli olan sağlık kartını alabilmek için negatif sonuçlu Kovid-19 testi, hastalığın atlatıldığına dair kanıt veya tam aşı olunması gerekiyor.

22 ila 44 euro arasında bir ücret talep edilecek

Ücretsiz test uygulamasına son verilmesiyle birlikte Fransa'da aşılanmamış veya tek doz aşı olmuş yaklaşık 7 milyon yetişkin, şimdi test başına 22 ila 44 euro arasında bir ücret ödemek zorunda kalacak.
Diğer yandan temaslı, yakın zamanda pozitif çıkmış veya aşıdan muaf olanlar için testler ücretsiz sunulmaya devam edecek.
Hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan yaklaşık 2.7 milyon sağlık personelinin yanı sıra itfaiyeciler ve ambulans şoförleri, artık tam aşılı olduklarına dair kanıt sunmak zorunda kalacak yoksa iş sözleşmelerinin askıya alınması ya da maaşlarının ödenmemesi riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu meslek gruplarında çalışanlardan, şimdiye dek yalnızca tek doz aşı olduklarına dair kanıt sunmaları talep ediliyordu.

Bu yıl hükümete yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak

Ücretsiz testler, Fransız hükümetine 2020 yılında 2.2 milyar dolara mal olmuştu ve bu yıl da toplamda 6.2 milyar dolarlık bir faturanın çıkması bekleniyor.
Bu hamleyle birlikte insanların aşı olmaya teşvik edilmesinin yanında hükümetin söz konusu harcama yükünden de kurtulmasını sağlayacak.
Ayrıca ülke genelinde Kovid-19 vakalarında ve can kayıplarında azalış gözlemleniyor.
Şu an için Fransa'da haftada 100 bin kişi başına 50 vaka tespit ediliyor.
Dün sağlık makamları, son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
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