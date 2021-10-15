https://tr.sputniknews.com/20211015/galatasaray-baskani-elmas-samimiyetsiz-konusanlar-var-1049855287.html

Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz konuşanlar var

Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz konuşanlar var

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüplerin içinde bulunduğu durumun pandemiden kaynaklanmadığını söyledi. Elmas, yabancı kuralıyla ilgili de fikirlerini... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T14:59+0300

2021-10-15T14:59+0300

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türkiye

türkiye

galatasaray

futbolcu

teknik direktör

yabancı

kural

burak elmas

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'a konuştu. Elmas, seçim dönemini değerlendirirken kulüplerin içinde bulunduğu finansal problemlere değindi.Elmas, yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini paylaşırken bu kuralın Türk oynatmayı yasaklamadığının altını çizdi. "Bizim için aday olmak bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray adına verilen bir mücadeleydi. Tüm süreci şeffaf götürdük. Galatasaray'a yakışan bir şekilde, örnek gösterilecek bir seçim süreciydi" diyen Elmas'ın açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:"Yorulduk ama Galatasaray için yorulmak bize batmıyor. Seçime hazırlanırken, kazanmaktan ziyade bazı prensiplere sahip çıkmayı daha önemli gördük. Sürekli aynı kişilerin yönetimde yer alması gibi konulardan uzaklaştık. Liyakat sahibi, konularına hakim, projelerine hakim arkadaşlarımla yola çıktık. Sonunda da Galatasaray üyeleri bize bir teveccüh gösterdi.'Kulüplerin problemi pandemi değil'Spor kulüplerinin problemi pandemi değil. Pandemi üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da kulüplerimizin ciddi finansal problemleri vardı. 1.5 2 sene ciddi bir kayıp var. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı da ortadan kalktı. Pandemi, bir süreç. Hepimizin ortak sorunları vardı. Bu sistem geçmişteki alışkanlıklarla devam edemez. Şu anda hala devam eden alışkanlıklar var. Biz bu alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledik.'Yabancı konusunda samimiyetsiz konuşanlar var'Futbol paydaşlarının, bazı teknik direktörlerinin yabancı kuralı konusunda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Hatta bazı yorumcular da... Taraf oldukları takımlar veya kendileri için uygun senaryoda 1 senede aynı konuda iki farklı görüş söyleyen teknik direktörler var. Kısıtlanmalı, İstiklal Marşı okuyamıyor diyenler, 1 sene sonra yabancıya karşı değilim diyor. Bu, samimiyetsiz. Benim fikrim çok net. Belli kalitede yabancıların gelmesi lazım, evet. Ancak geçmişte yabancı kuralı 3-4'ken Türk futbolu uçmadı. Esas iyi oyuncuyla maç yapmak. Bunun yerlisi Türk'ü olmaz. Yabancı kuralı size Türk oynatmayı yasaklamıyor."

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türkiye, galatasaray, futbolcu, teknik direktör, yabancı, kural, burak elmas