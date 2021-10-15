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https://tr.sputniknews.com/20211015/galatasaraydan-squid-game-gondermeli-4-yildiz-paylasimi-1049869715.html
Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermeli 4 yıldız paylaşımı
Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermeli 4 yıldız paylaşımı
Galatasaray, Beşiktaş'ın Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından 'Squid Game' dizinine gönderme yaparak '4 yıldız' paylaşımı yaptı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T23:03+0300
2021-10-15T23:03+0300
2021-10-15T23:03+0300
spor
galatasaray
twitter
squid game
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Galatasaray, son günlerin popüler dizi serisi Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.Son günlerin fenomeni Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu, sosyal medyada adeta viral oldu.
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galatasaray, twitter , squid game
Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermeli 4 yıldız paylaşımı
Galatasaray, Beşiktaş'ın Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından 'Squid Game' dizinine gönderme yaparak '4 yıldız' paylaşımı yaptı.
Galatasaray, son günlerin popüler dizi serisi Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.
Son günlerin fenomeni Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu, sosyal medyada adeta viral oldu.