https://tr.sputniknews.com/20211015/gaz-kacagi-sandilar-duryan-meyvesi-cikti-1049854771.html

Gaz kaçağı sandılar, duryan meyvesi çıktı

Gaz kaçağı sandılar, duryan meyvesi çıktı

Güneydoğu Asya'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırılan duryan (durian) meyvesinin kötü kokusu, Avustralya'da itfaiyeyi harekete geçirdi. 'Gaz kaçağı' sanılan... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T14:51+0300

2021-10-15T14:51+0300

2021-10-15T14:51+0300

dünya

avustralya

duryan

duryan meyvesi

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Avustralya'nın başkenti Canberra'nın meşhur alışveriş bölgesi Dickson'dan gelen 'gaz kaçağı' ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelerek çevredekileri tahliye eden ekipler, kokunun kaynağını bulmak için 1 saatten fazla çalışma gerçekleştirdi. Ancak kokunun bölgedeki bir markette satılan duryan meyvesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Canberra'nın acil servis ajansı, "Kokunun kaynağı gaz kaçağı değil, bir duryan meyvesi. Meyvenin yaydığı keskin koku uzak mesafelerden alınabilir" açıklaması yaptı. Duryan meyvesiDuryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokulmasına izin vermiyor. Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor. Meyvenin kokusunun uzun süre beklemiş çöp veya keskin gaz kokusuna benzediği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20181107/kootu-koku-duryan-meyve-ucak-rotar-1036028665.html

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avustralya, duryan, duryan meyvesi