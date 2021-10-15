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https://tr.sputniknews.com/20211015/gaz-kacagi-sandilar-duryan-meyvesi-cikti-1049854771.html
Gaz kaçağı sandılar, duryan meyvesi çıktı
Gaz kaçağı sandılar, duryan meyvesi çıktı
Güneydoğu Asya'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırılan duryan (durian) meyvesinin kötü kokusu, Avustralya'da itfaiyeyi harekete geçirdi. 'Gaz kaçağı' sanılan... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:51+0300
2021-10-15T14:51+0300
dünya
avustralya
duryan
duryan meyvesi
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Avustralya'nın başkenti Canberra'nın meşhur alışveriş bölgesi Dickson'dan gelen 'gaz kaçağı' ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelerek çevredekileri tahliye eden ekipler, kokunun kaynağını bulmak için 1 saatten fazla çalışma gerçekleştirdi. Ancak kokunun bölgedeki bir markette satılan duryan meyvesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Canberra'nın acil servis ajansı, "Kokunun kaynağı gaz kaçağı değil, bir duryan meyvesi. Meyvenin yaydığı keskin koku uzak mesafelerden alınabilir" açıklaması yaptı. Duryan meyvesiDuryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokulmasına izin vermiyor. Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor. Meyvenin kokusunun uzun süre beklemiş çöp veya keskin gaz kokusuna benzediği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20181107/kootu-koku-duryan-meyve-ucak-rotar-1036028665.html
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avustralya, duryan, duryan meyvesi

Gaz kaçağı sandılar, duryan meyvesi çıktı

14:51 15.10.2021
© Fotoğraf : TwitterDuryan meyvesi
Duryan meyvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Güneydoğu Asya'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırılan duryan (durian) meyvesinin kötü kokusu, Avustralya'da itfaiyeyi harekete geçirdi. 'Gaz kaçağı' sanılan kokunun meyveden geldiği anlaşıldı.
Avustralya'nın başkenti Canberra'nın meşhur alışveriş bölgesi Dickson'dan gelen 'gaz kaçağı' ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Bölgeye gelerek çevredekileri tahliye eden ekipler, kokunun kaynağını bulmak için 1 saatten fazla çalışma gerçekleştirdi.
Ancak kokunun bölgedeki bir markette satılan duryan meyvesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Canberra'nın acil servis ajansı, "Kokunun kaynağı gaz kaçağı değil, bir duryan meyvesi. Meyvenin yaydığı keskin koku uzak mesafelerden alınabilir" açıklaması yaptı.

Duryan meyvesi

Duryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.
Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokulmasına izin vermiyor. Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor. Meyvenin kokusunun uzun süre beklemiş çöp veya keskin gaz kokusuna benzediği belirtiliyor.
durian - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2018
YAŞAM
Kötü kokusuyla bilinen duryan meyvesi uçağın rötar yapmasına yol açtı
7 Kasım 2018, 10:58
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