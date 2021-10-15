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Gintsburg: Sputnik V’nin tescil sonrası testleri tamamlandı
Gintsburg: Sputnik V’nin tescil sonrası testleri tamamlandı
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testlerinin bittiğini, aşının kalıcı olarak... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T15:01+0300
2021-10-15T15:01+0300
koronavirüs
test
kovid-19
aleksandr gintsburg
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
sputnik v bağımsız klinik araştırmalar değerlendirme komitesi
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Testler tamamlandı, belgeler verildi. Şu an değerlendirme aşamasındalar” dedi.Sputnik V aşısı Rusya’da ‘koşullu’ olarak tescil edilmişti, yani tescil sonrasında klinik testlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu tür uygulamalara başka ülkelerde de rastlanıyor.Rusya Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos’ta Gamaleya Merkezi’ne tescil sonrası testler için izin vermişti. Sonbaharda 30 binden fazla gönüllü bu testlere katıldı. Gönüllülerden bir kısmına aşı yapıldı, bir kısmına da plasebo verildi. Tescil sonrası testlerin sonuçlarına göre aşı yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösterdi. Aşı ayrıca hastalığın ağır geçirilmesi ve ölümcül durumlara karşı tam bir koruma sağlıyor.Sputnik V şu anda dünyanın 70 ülkesinde tescil edilmiş durumda. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor. Sputnik V onay aldığı ülke sayısı bakımından dünyada ikinci sırada.
https://tr.sputniknews.com/20211015/rusya-meksikaya-sputnik-v-asi-uretim-teknolojisini-aktaracak-1049840308.html
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test, kovid-19, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik v bağımsız klinik araştırmalar değerlendirme komitesi, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Gintsburg: Sputnik V’nin tescil sonrası testleri tamamlandı

15:01 15.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik aşısı, koronavirüs, Rusya
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testlerinin bittiğini, aşının kalıcı olarak tescili için gerekli belgelerin verildiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Testler tamamlandı, belgeler verildi. Şu an değerlendirme aşamasındalar” dedi.
Sputnik V aşısı Rusya’da ‘koşullu’ olarak tescil edilmişti, yani tescil sonrasında klinik testlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu tür uygulamalara başka ülkelerde de rastlanıyor.
Rusya Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos’ta Gamaleya Merkezi’ne tescil sonrası testler için izin vermişti. Sonbaharda 30 binden fazla gönüllü bu testlere katıldı. Gönüllülerden bir kısmına aşı yapıldı, bir kısmına da plasebo verildi. Tescil sonrası testlerin sonuçlarına göre aşı yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösterdi. Aşı ayrıca hastalığın ağır geçirilmesi ve ölümcül durumlara karşı tam bir koruma sağlıyor.
Sputnik V şu anda dünyanın 70 ülkesinde tescil edilmiş durumda. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül ediyor. Sputnik V onay aldığı ülke sayısı bakımından dünyada ikinci sırada.
Hindistan Rusya koronavirüs aşısı Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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