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Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIOGüney Afrika - polis
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olaya ilişkin 56 kişi gözaltına alındı
Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) ile başkent Pretorya'daki bir otelde akşam saatlerinde bir araya geldi.
Bakanlar Modise ile Gungubele, talepleri karşılanmayan gaziler tarafından toplantı salonunda rehin alındı.
JUST IN | Liberation struggle war veterans hold Defence Minister Thandi Modise hostage | @WitnessKZN https://t.co/aHMBTNsgGg— News24 (@News24) October 14, 2021
Polis sözcüsü Brigidier Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, gaziler tarafından yaklaşık üç saat rehin tutulan bakanların otele düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldığını belirtti.
Açıklamada, Modise ile Gungubele'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, en az 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şimdiye kadar 56 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
South African media are reporting that the country's defence minister Thandi Modise, minister in the presidency Mondli Gungubele and Modise's deputy Thabang Makwetla have been rescued after being held hostage by former liberation combatants in Pretoria. https://t.co/uF9SFxJF4j pic.twitter.com/zRQs2RnAV7— The Namibian (@TheNamibian) October 14, 2021
Bakan Gungubele de açıklamasında, LSWV üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında gazilerin toplantı salonunun kapılarını kapatarak kendilerini rehin aldığını söyledi.
Gungubele, kendilerini başarılı operasyonla kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.