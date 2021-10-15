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https://tr.sputniknews.com/20211015/guney-afrikada-gaziler-tarafindan-rehin-alinan-bakanlar-operasyonla-kurtarildi-1049839188.html
Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olaya ilişkin 56 kişi gözaltına alındı 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T01:56+0300
2021-10-15T01:56+0300
dünya
afrika
güney afrika
bakan
gazi
rehin
kurtuluş mücadelesi savaşı gazileri
pretorya
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Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) ile başkent Pretorya'daki bir otelde akşam saatlerinde bir araya geldi.Bakanlar Modise ile Gungubele, talepleri karşılanmayan gaziler tarafından toplantı salonunda rehin alındı.Polis sözcüsü Brigidier Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, gaziler tarafından yaklaşık üç saat rehin tutulan bakanların otele düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldığını belirtti.Açıklamada, Modise ile Gungubele'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, en az 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şimdiye kadar 56 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Bakan Gungubele de açıklamasında, LSWV üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında gazilerin toplantı salonunun kapılarını kapatarak kendilerini rehin aldığını söyledi.Gungubele, kendilerini başarılı operasyonla kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.
güney afrika
pretorya
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afrika, güney afrika, bakan, gazi, rehin, kurtuluş mücadelesi savaşı gazileri , pretorya

Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı

01:56 15.10.2021
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIOGüney Afrika - polis
Güney Afrika - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olaya ilişkin 56 kişi gözaltına alındı
Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) ile başkent Pretorya'daki bir otelde akşam saatlerinde bir araya geldi.
Bakanlar Modise ile Gungubele, talepleri karşılanmayan gaziler tarafından toplantı salonunda rehin alındı.
Polis sözcüsü Brigidier Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, gaziler tarafından yaklaşık üç saat rehin tutulan bakanların otele düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldığını belirtti.
Açıklamada, Modise ile Gungubele'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, en az 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şimdiye kadar 56 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Bakan Gungubele de açıklamasında, LSWV üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında gazilerin toplantı salonunun kapılarını kapatarak kendilerini rehin aldığını söyledi.
Gungubele, kendilerini başarılı operasyonla kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.
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