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Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti
Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti
Güney Kıbrıs'ta Larnaka'ya bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli' tepkilere neden oldu. Köylüler, "Sosyal medyada alay konusu olduk" diyerek heykelin... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T15:40+0300
2021-10-15T15:40+0300
yaşam
güney kıbrıs
heykel
patates
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Güney Kıbrıs'ta Larnaka kentine bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli', sosyal medyada gündem oldu.Yerel gazete Fileleftheros, muhtarlığın girişimiyle dikilen ve 'Büyük Patates' adı verilen heykelin 4 metre uzunluğunda ve maliyetinin 15 bin euro olduğunu bildirdi.Heykel, sosyal medyada gündem olmasının yanında köy sakinlerinin de tepkisini çekti.Gazetenin haberinde, birçok köy sakininin dün muhtarlığı arayarak alay konusu olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri belirtildi.
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güney kıbrıs, heykel, patates

Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti

15:40 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / knews_cyGüney Kıbrıs'taki 'Büyük Patates' heykeli
Güney Kıbrıs'taki 'Büyük Patates' heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / knews_cy
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Güney Kıbrıs'ta Larnaka'ya bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli' tepkilere neden oldu. Köylüler, "Sosyal medyada alay konusu olduk" diyerek heykelin kaldırılmasını talep etti.
Güney Kıbrıs'ta Larnaka kentine bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli', sosyal medyada gündem oldu.
Yerel gazete Fileleftheros, muhtarlığın girişimiyle dikilen ve 'Büyük Patates' adı verilen heykelin 4 metre uzunluğunda ve maliyetinin 15 bin euro olduğunu bildirdi.
Heykel, sosyal medyada gündem olmasının yanında köy sakinlerinin de tepkisini çekti.
Gazetenin haberinde, birçok köy sakininin dün muhtarlığı arayarak alay konusu olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri belirtildi.
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