https://tr.sputniknews.com/20211015/guney-kibrisin-bir-koyune-dikilen-patates-heykeli-tepki-cekti-1049857082.html

Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti

Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti

Güney Kıbrıs'ta Larnaka'ya bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli' tepkilere neden oldu. Köylüler, "Sosyal medyada alay konusu olduk" diyerek heykelin... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T15:40+0300

2021-10-15T15:40+0300

2021-10-15T15:40+0300

yaşam

güney kıbrıs

heykel

patates

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Güney Kıbrıs'ta Larnaka kentine bağlı Ksilofagu köyüne dikilen 'patates heykeli', sosyal medyada gündem oldu.Yerel gazete Fileleftheros, muhtarlığın girişimiyle dikilen ve 'Büyük Patates' adı verilen heykelin 4 metre uzunluğunda ve maliyetinin 15 bin euro olduğunu bildirdi.Heykel, sosyal medyada gündem olmasının yanında köy sakinlerinin de tepkisini çekti.Gazetenin haberinde, birçok köy sakininin dün muhtarlığı arayarak alay konusu olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri belirtildi.

güney kıbrıs

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güney kıbrıs, heykel, patates