KORONAVİRÜS
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Günlük koronavirüs verileri açıklandı: 30 bin 694 yeni vaka, 181 can kaybı
19:59 15.10.2021 (güncellendi: 20:09 15.10.2021)
© AA / Hakan Mehmet ŞahinKoronavirüs aşısı
© AA / Hakan Mehmet Şahin
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Günlük Koronavirüs tablosuna göre 24 saatte 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı.
YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı. pic.twitter.com/gub2B804cB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2021