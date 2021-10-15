Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/hande-firat-olumden-dondu-1049842900.html
Hande Fırat ölümden döndü
Hande Fırat ölümden döndü
Seyir halindeki bir TIR'ın kopan tekerlekleri Hande Fırat'ın aracının camına vurdu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T09:20+0300
2021-10-15T09:20+0300
türkiye
trafik kazası
hande fırat
tir
kaza
murat özvardar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102626/98/1026269866_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f45e0eb827dd3fbe4d4ded837361b91.jpg
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İstanbul yolunda büyük bir kaza atlattı. Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki TIR'dan kopan tekerlek çarptı.Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Medyaradar'ın haberine göre; kazanın hemen ardından konuşan Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden TIR'ın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu. Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk. Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102626/98/1026269866_113:0:922:607_1920x0_80_0_0_928322a0a6c4212351847c5b22d92028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik kazası, hande fırat, tir, kaza, murat özvardar

Hande Fırat ölümden döndü

09:20 15.10.2021
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Seyir halindeki bir TIR'ın kopan tekerlekleri Hande Fırat'ın aracının camına vurdu.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İstanbul yolunda büyük bir kaza atlattı. Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki TIR'dan kopan tekerlek çarptı.
Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Medyaradar'ın haberine göre; kazanın hemen ardından konuşan Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden TIR'ın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu. Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk. Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:20Hande Fırat ölümden döndü
09:18Aktör Daniel Craig neden gay barları tercih ettiğini anlattı
09:13Hıncal Uluç: 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun' diyorum
09:08Enerji Bakanı Dönmez: 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası hiçbir gerçek veriye dayanmamakta
08:47Dolarda yeni zirve: 9.21
08:41Anayasa Mahkemesi: 'Eşi casus yazılımla takip etmek hak ihlali'
08:27HDP, ‘üçüncü yol’ için harekete geçti: 'Doğal ittifaklarıyla' görüşecekler
08:06İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C operasyonu: 126 gözaltı kararı
07:49Saygı Öztürk: Milletvekilinin eşinin yükselişini yazmayalım mı?
07:28Pakistan'da küresel ısınma krizi: 2050'ye kadar su kalmayacak
07:12Stanley Kubrick’in yarım kalan filmi tamamlanıyor
06:54Eşi de ölü bulunmuştu: Kayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı
06:49Afyonkarahisar'da 9 ortaokul öğrencisi zehirlendi
06:38ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Yemen ve ikili ilişkileri görüştü
06:13Cumhurbaşkanı'na sigara ile otomobillerden alınan vergiyi artırma yetkisi verildi
05:37Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter'da gündem oldu
05:22Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor
05:15Rus doktorlar mıknatıs yutan 9 yaşındaki çocuğu kurtardı
05:01Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
04:45Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay