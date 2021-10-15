https://tr.sputniknews.com/20211015/hande-firat-olumden-dondu-1049842900.html

Hande Fırat ölümden döndü

Hande Fırat ölümden döndü

Seyir halindeki bir TIR'ın kopan tekerlekleri Hande Fırat'ın aracının camına vurdu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T09:20+0300

2021-10-15T09:20+0300

2021-10-15T09:20+0300

türkiye

trafik kazası

hande fırat

tir

kaza

murat özvardar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102626/98/1026269866_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f45e0eb827dd3fbe4d4ded837361b91.jpg

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İstanbul yolunda büyük bir kaza atlattı. Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki TIR'dan kopan tekerlek çarptı.Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Medyaradar'ın haberine göre; kazanın hemen ardından konuşan Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden TIR'ın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu. Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk. Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik kazası, hande fırat, tir, kaza, murat özvardar