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Hıncal Uluç: 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun' diyorum
Hıncal Uluç: 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun' diyorum
Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği bugünkü yazısında, "Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T09:13+0300
2021-10-15T09:13+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
hıncal uluç
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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, arkadaşı olduğunu belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu seçimlerde kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganı üzerinden eleştirdi. “İmamoğlu kazandı ve her şey çok güzel değil, çok.. çok.. Hayır, her şeyin çok ne olduğunu yazmaya terbiyem izin vermez” diyen Uluç, “İstanbul'u, cumhurbaşkanlığı için basamak olarak kullanma duyusunu çok çabuk ele veren İmamoğlu, etrafına topladığı yeni gurupla, bu yeni hedefe yürürken, eski dostlarını sildi. İstanbul için her şeyi geçtik. ‘Tek güzel şey’ yapmadı. ‘Yaptığın bir güzel şeyi söyle, köşemde yazayım’ dedim. Ona bile cevap vermedi. Veremedi çünkü” diye yazdı.Beşiktaş'taki meydan düzenlemesi ile Kuzguncuk'un trafik sorununu hatırlatan Uluç, "Her şey çok güzel olacak diyene İstanbul halkı şimdi nasıl yalvarıyor, biliyor musun, İmamoğlu. 'Gölge etme başka ihsan istemez!' Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık, diyen ben ne diyorum peki? 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!' Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, hıncal uluç

Hıncal Uluç: 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun' diyorum

09:13 15.10.2021
© Fotoğraf : TwitterHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği bugünkü yazısında, "Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık' diyen ben ne diyorum peki? ‘Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!’ Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu!" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, arkadaşı olduğunu belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu seçimlerde kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganı üzerinden eleştirdi. “İmamoğlu kazandı ve her şey çok güzel değil, çok.. çok.. Hayır, her şeyin çok ne olduğunu yazmaya terbiyem izin vermez” diyen Uluç, “İstanbul'u, cumhurbaşkanlığı için basamak olarak kullanma duyusunu çok çabuk ele veren İmamoğlu, etrafına topladığı yeni gurupla, bu yeni hedefe yürürken, eski dostlarını sildi. İstanbul için her şeyi geçtik. ‘Tek güzel şey’ yapmadı. ‘Yaptığın bir güzel şeyi söyle, köşemde yazayım’ dedim. Ona bile cevap vermedi. Veremedi çünkü” diye yazdı.
Beşiktaş'taki meydan düzenlemesi ile Kuzguncuk'un trafik sorununu hatırlatan Uluç, "Her şey çok güzel olacak diyene İstanbul halkı şimdi nasıl yalvarıyor, biliyor musun, İmamoğlu. 'Gölge etme başka ihsan istemez!' Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık, diyen ben ne diyorum peki? 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!' Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
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