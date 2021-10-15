https://tr.sputniknews.com/20211015/hindistan-kovid-19-salgininin-basindan-bu-yana-ilk-kez-yabanci-turistlere-kapilarini-acti-1049851665.html

Hindistan, Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı

Hindistan, Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı

Hindistan, azalan yeni tip koronavirüs vaka sayılarının ardından yapılan son düzenlemelerle yabancı turistlere kapılarını açtı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

hindistan

turist

uçuş

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aşı

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salgın

yurt dışı

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Özel uçuşlardaki iki doz aşı uygulanmış yolcular Hindistan'ı bugün itibarıyla ziyaret edebilecekken, tarifeli uçuşlarla gelen turistler 15 Kasım'dan itibaren Hindistan'a girebilecek.Hindistan, ülke çapında ilk Kovid-19 karantinasını uyguladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez yabancı turistlerin ülkeye girmesine izin verdi.Gelen turistlerin karantinaya alınması gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil, ancak iki doz aşılanmaları ve son 72 saat içinde alınmış negatif Kovid-19 testine sahip olmaları gerekiyor.Hindistan İçişleri Bakanlığının açıkladığı karar, ülkedeki günlük enfeksiyon sayılarının mayıstaki 400 binlik zirveden sonra 20 binin altına düşmesi ve aşılanan kişi sayısının artmasının ardından geldi.Sri Lanka'da Kovid-19 aşısı uygulanacak gruplara 18-19 yaşındakiler dahil edildiÖte yandan, Sri Lanka'da Kovid-19 aşısı uygulanacak gruplara 18-19 yaşındakiler de eklendi.Başkent Kolombo ve banliyölerinde 18-19 yaş grubundaki yaklaşık 24 bin kişiye Pfizer aşısı uygulanmaya başlandı. Yetkililer, Kolombo'daki aşıların 21 gün içinde tamamlanacağını ve bir sonraki hafta ülkenin diğer bölgelerinde de aşılamanın başlayacağını söyledi.Sri Lanka, Kovid-19 vaka sayıları ve ölümlerin azalmasının ardından 1 Ekim'de altı haftalık karantinaya son vermişti. Ancak ülkede hala okullar kapalı, ev dışında zorunlu olmayan geziler kısıtlanıyor, halka açık toplantılar yasaklanıyor ve ulaşımda kısıtlamalar devam ediyor.

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