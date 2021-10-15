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Hindistan polisinden trafik kuralı ihlallerine Squid Game çözümü
14:03 15.10.2021 (güncellendi: 14:08 15.10.2021)
© AFP 2021Squid Game
© AFP 2021
Hindistan’da son dönemin popüler dizisi Squid Game'den ilham alan Mumbai polisinin trafik kurallarına uyulması için sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi kısa sürede 111 bin kez izlendi.
Yayınlandığı ilk 28 günde 111 milyon kez izlenerek büyük bir başarıya imza atan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi etkisini sürdürüyor.
Mumbai police does it again! uses 'Squid Game' inspired reference to promote road safety#Mumbai #SquidGame https://t.co/ponTGmDEyP— India.com (@indiacom) October 15, 2021
Bir grup insanın hayatları pahasına oynadıkları çocuk oyunlarını konu alan dizi bu kez Hindistanlı polislere ilham oldu.
Sosyal medya hesaplarından bir görüntü paylaşan Mumbai polis teşkilatı, dizide ilk oyun olan 'kırmızı ışık, yeşil ışık' oyununu trafik kurallarına benzetti.
Vatandaşlara kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta ise geçmeleri gerektiği çağrısı yapan Mumbai polisi, paylaşımı “Yolda kendi oyununuzun başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun” ifadeleri ile yayınladı.
You are the ‘frontman’ of your ‘game’ on the road: you can save yourself from getting eliminated.— Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 14, 2021
Stop at red lights.#SafetyNotAGame #EliminateSpeedGames pic.twitter.com/SvzjosBrK4
Polisin sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi kısa süre içerisinde 111 bin kez izlenirken, gönderiye binlerce de yorum yapıldı.
Mumbai polisi, daha önce de vatandaşların trafik kurallarına ve korona virüs tedbirlerine uyması için yaptığı paylaşımlarda, Friends, Harry Potter ve birçok Hindistan yapımı film ve diziden örnekler almıştı.