https://tr.sputniknews.com/20211015/hindistan-polisinden-trafik-krallarina-squid-game-cozumu-1049852844.html

Hindistan polisinden trafik kuralı ihlallerine Squid Game çözümü

Hindistan polisinden trafik kuralı ihlallerine Squid Game çözümü

Hindistan’da son dönemin popüler dizisi Squid Game'den ilham alan Mumbai polisinin trafik kurallarına uyulması için sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

hindistan

trafik

polis

mumbai

oyun

kırmızı ışık

trafik lambası

yeşil ışık

squid game

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Yayınlandığı ilk 28 günde 111 milyon kez izlenerek büyük bir başarıya imza atan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi etkisini sürdürüyor. Bir grup insanın hayatları pahasına oynadıkları çocuk oyunlarını konu alan dizi bu kez Hindistanlı polislere ilham oldu. Sosyal medya hesaplarından bir görüntü paylaşan Mumbai polis teşkilatı, dizide ilk oyun olan 'kırmızı ışık, yeşil ışık' oyununu trafik kurallarına benzetti. Vatandaşlara kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta ise geçmeleri gerektiği çağrısı yapan Mumbai polisi, paylaşımı “Yolda kendi oyununuzun başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. Kırmızı ışıkta durun” ifadeleri ile yayınladı. Polisin sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi kısa süre içerisinde 111 bin kez izlenirken, gönderiye binlerce de yorum yapıldı.Mumbai polisi, daha önce de vatandaşların trafik kurallarına ve korona virüs tedbirlerine uyması için yaptığı paylaşımlarda, Friends, Harry Potter ve birçok Hindistan yapımı film ve diziden örnekler almıştı.

hindistan

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hindistan, trafik, polis, mumbai, oyun, kırmızı ışık, trafik lambası, yeşil ışık, squid game