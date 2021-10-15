HSK üyesi Hamit Kocabey'den istifa açıklaması

İki dönemden bu yana Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğini yürüten Hamit Kocabey dün görevinden istifa etti. 2017'de Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.Kocabey, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım. Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdi. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey, istifasına ilişkin açıklama yaptı. Kocabey, "Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdi. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık" dedi.
İki dönemden bu yana Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğini yürüten Hamit Kocabey dün görevinden istifa etti. 2017'de Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.
Kocabey, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım. Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdi. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."