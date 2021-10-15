https://tr.sputniknews.com/20211015/hukuk-bitirip-savci-oldum-diyerek-ailesini-kandirdi-sahte-savci-kimligi-kullaninca-yakalandi-1049865061.html

'Hukuk bitirip savcı oldum' diyerek ailesini kandırdı, sahte savcı kimliği kullanınca yakalandı

'Hukuk bitirip savcı oldum' diyerek ailesini kandırdı, sahte savcı kimliği kullanınca yakalandı

Samsun'da 'hukuk fakültesini bitirip savcı olduğuna dair' ailesini kandıran genç, sahte savcı kimliğini resmi dairede kullanınca yakayı ele verdi. Gözaltına... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T19:46+0300

2021-10-15T19:46+0300

2021-10-15T19:46+0300

türkiye

istanbul

samsun

savcı

kimlik

diplomasi

avukat

özel okul

genç

evrakta sahtecilik

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde ikamet eden eden 24 yaşındaki K.G., ailesini, üniversite sınavına girerek İstanbul’da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığını ve yıllık 15 bin lira ücret istendiğini söyleyip kandırdı.Aile de çocuklarının okumasına destek olarak 4 yıl boyunca para gönderdi. 4 yıl boyunca hukuk fakültesini okumuş gibi İstanbul’da ailesinin gönderdiği parayı yiyerek yaşayan K.G. hukuk fakültesini bitirip hakimlik savcılık sınavına girerek sınavı kazandığını söyleyip ailesine karşı yalan söylemeye devam etti.Sınavı kazanıp savcı olduğuna dair ailesini inandıran K.G. yine ailesini inandırmak için kendisine bir de sahte savcı kimliği yaptı. Ailesi savcı olduğunu sandıkları oğullarına araba aldı.Avukat şüphelenip yakalattıBütün bu yalanlar K.G.’nin kız arkadaşının İŞKUR üzerinden bir işyerinde çalışması üzerine yaşanan sıkıntıyı çözmek için Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gitmesiyle ortaya çıktı.Kız arkadaşının sıkıntısını çözmek isteyen K.G. kendisini savcı olarak tanıtıp sahte savcı kimliği gösterince burada bulunan kurumun avukatının kendisinden şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine yakayı ele verdi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.G.’nin üniversite sınavını hiç kazanamadığı, hukuk fakültesini okumayıp savcı olmadığını öğrenen ailesi büyük şok yaşadı. Suçunu itiraf eden K.G. “resmi belgede sahtecilik” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.G., “Herhangi bir üniversiteyi kazanamadım. Aileme İstanbul’da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığımı ve yıllık da 15 bin lira ücret istendiğini söyledim. Ailem bana rıza gösterdi. Ben de İstanbul’a gidip bir arkadaşımın yanında 4 yıl kaldım. Geçimimi ailemin gönderdiği paradan karşıladım. Samsun’a dönünce aileme hakimlik savcılık sınavını kazandığımı ve stajımı da Samsun’da yaptığımı söyledim. Onlar da bana bir belge göstermemi söylediler. Ben de onları inandırmak için internetten savcılık kimliğini araştırdım ve kendime kimlik yaptım. Bu kimliği hiçbir yerde kullanmadım ve kimseyi de dolandırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.K.G. mahkemece “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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istanbul, samsun, savcı, kimlik, diplomasi, avukat, özel okul, genç, evrakta sahtecilik, sahte