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https://tr.sputniknews.com/20211015/ingiliz-hukumeti-800-kasap-icin-gecici-vize-verecek--1049854046.html
İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek
İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek
İngiliz hükümeti, Noel öncesinde domuz kesimi için 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verecek. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:26+0300
2021-10-15T14:28+0300
ingiltere
vize
kasap
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İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice yaptığı açıklamada, Noel öncesinde artan et talebinin karşılanması için domuz kesiminin yapıldığı mezbahalarda çalıştırılmak üzere 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini belirtti. Eustice, “Yapacağımız şey, kasapların ve domuz kesiminde çalışanların mevsimlik işçi programı kapsamında altı aya kadar geçici olarak ülkeye gelmelerine izin vermek. Bu izni vermek, şu anda çiftliklerdeki domuz birikimiyle başa çıkmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Eustice, İngiltere’de domuz besiciliği ve kesiminde çalışan çok sayıda AB vatandaşının salgın nedeniyle ülkelerine gittiğini bir daha İngiltere’ye dönmediğini belirtti. İngiliz Ulusal Domuz Besiciliği Derneği'nin verilerine göre, ülkede kesilmeyi bekleyen domuz sayısı yaklaşık 120 bin seviyesinde. Ülkede, Brexit sonrasında, yeterli kalifiye elaman bulunmaması nedeniyle başta nakliye olmak üzere birçok sektörde tedarik ve üretim sorunu yaşanıyor.
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ingiltere, vize, kasap

İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek

14:26 15.10.2021 (güncellendi: 14:28 15.10.2021)
© AFP 2021 / PAUL FAITHİngiltere- Kasap
İngiltere- Kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / PAUL FAITH
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İngiliz hükümeti, Noel öncesinde domuz kesimi için 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verecek.
İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice yaptığı açıklamada, Noel öncesinde artan et talebinin karşılanması için domuz kesiminin yapıldığı mezbahalarda çalıştırılmak üzere 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini belirtti.
Eustice, “Yapacağımız şey, kasapların ve domuz kesiminde çalışanların mevsimlik işçi programı kapsamında altı aya kadar geçici olarak ülkeye gelmelerine izin vermek. Bu izni vermek, şu anda çiftliklerdeki domuz birikimiyle başa çıkmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Eustice, İngiltere’de domuz besiciliği ve kesiminde çalışan çok sayıda AB vatandaşının salgın nedeniyle ülkelerine gittiğini bir daha İngiltere’ye dönmediğini belirtti.
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İngiliz Ulusal Domuz Besiciliği Derneği'nin verilerine göre, ülkede kesilmeyi bekleyen domuz sayısı yaklaşık 120 bin seviyesinde.
Ülkede, Brexit sonrasında, yeterli kalifiye elaman bulunmaması nedeniyle başta nakliye olmak üzere birçok sektörde tedarik ve üretim sorunu yaşanıyor.
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