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İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar vekil hayatını kaybetti
15:59 15.10.2021 (güncellendi: 17:08 15.10.2021)
© Twitter / Essex_Echoİngiltere'de Muhafazakar vekile bıçaklı saldırı
© Twitter / Essex_Echo
İngiltere'de Muhafazakar milletvekili David Amess, kilisede seçmenleriyle yaptığı görüşme sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Polis, Amess'in Essex'deki Belfairs Metodist Kilisesi'nde seçmenleriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırgan, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Davis'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Something big going on outside Belfairs Methodist Church on Eastwood Road North near the Woodcutters 😳 Police, ambulances and air ambulance!! Apparent stabbing!! @Essex_Echo @YourSouthend pic.twitter.com/VQ4vKpR2qX— Lee Jay (@LeeJordo1) October 15, 2021
David 1997'den beri Southend West bölgesinin Muhafazakar Milletvekili ve sıkı bir Brexit destekçisi.
MP Sir David Amess has been stabbed in major incident at his constituency surgery in Leigh. The Tory MP for Southend West was holding a surgery at the Belfairs Methodist Church. A man reportedly ran into the church in the last hour, before the MP was stabbed "several times". pic.twitter.com/NXGhy3Twmd— Colin Brazier (@colinbrazierGBN) October 15, 2021
İngiltere'de milletvekilleri, Parlamento'da gündeme getirilmesini istedikleri konuları tartışmak için haftada bir seçmenleriyle bir araya geliyor.