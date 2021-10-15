https://tr.sputniknews.com/20211015/ingiltere-muhafazakar-milletvekili-david-amess-bicakli-saldiriya-ugradi-1049857674.html

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar vekil hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar vekil hayatını kaybetti

İngiltere'de Muhafazakar milletvekili David Amess, kilisede seçmenleriyle yaptığı görüşme sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T15:59+0300

2021-10-15T15:59+0300

2021-10-15T17:08+0300

ingiltere

dünya

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049858556_0:1053:2048:2205_1920x0_80_0_0_b95d0695ac61dbf27a15a1e79894eda7.jpg

Polis, Amess'in Essex'deki Belfairs Metodist Kilisesi'nde seçmenleriyle bir araya geldiği etkinlikte konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.Saldırgan, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.Davis'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.David 1997'den beri Southend West bölgesinin Muhafazakar Milletvekili ve sıkı bir Brexit destekçisi. İngiltere'de milletvekilleri, Parlamento'da gündeme getirilmesini istedikleri konuları tartışmak için haftada bir seçmenleriyle bir araya geliyor.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, saldırı