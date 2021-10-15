https://tr.sputniknews.com/20211015/ingilterede-43-bin-kisinin-koronavirus-testi-yanlis-cikti-1049852683.html

İngiltere'de 43 bin kişinin koronavirüs testi yanlış çıktı

İngiltere'de 43 bin kişinin koronavirüs testi yanlış çıktı

İngiltere'de 43 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yanlış sonuç verdiği laboratuvarda testler askıya alındı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T14:02+0300

2021-10-15T14:02+0300

2021-10-15T14:02+0300

koronavirüs

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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip uygulamasına göre, Wolverhampton'daki Immensa Sağlık Kliniği'nde 8 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan Kovid-19 testlerinde 43 bin kişinin sonuçları yanlış verildi.Bu tarihlerde 400 bin Kovid-19 testinin yapıldığı özel laboratuvardaki 43 bin testin yanlış sonuçlandığının fark edilmesinin ardından laboratuvarda yapılan testler askıya alındı. Immensa laboratuvarına gitmek üzere olan numuneler ülkedeki başka laboratuvarlara yönlendirildi.Daha önce 20 dakikada sonuçlanan ve daha uygun fiyatlı olan yanal akış (LFD) testlerinde pozitif sonuç aldıktan sonra PCR testinden negatif sonuç alan kişilerin raporları hakkında da soruşturma başlatıldı.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yaptığı açıklamada, yanlış sonuçların çoğunun güneybatı İngiltere'de olduğunu kaydetti. UKHSA, yanal akış veya PCR testlerinde 'teknik bir sorun' olmadığını, diğer laboratuvarların 'normal çalıştığını' ve bu durumun 'bir laboratuvara özgür bir olay' olarak nitelendirildiğini ifade etti.UKHSA'nın Halk Sağlığı Direktörü Dr. Will Welfare, "Son zamanlarda yüksek sayıda yanal akış (LFD) testinin pozitif sonuçlanmasından sonra PCR testlerinin negatif sonuçlandığını gördük" dedi.Tanal akış veya PCR test kitlerinde herhangi bir hata kanıtı bulunmadığını ve halkın her iki testi de şu anda hizmet sağlayan laboratuvarlarda güvenle kullanabileceklerini belirten Welfare, "Pozitif bir yanal akış testi alırsanız, Kovid-19 olduğunuzu doğrulamak için bir PCR testi yaptırmanız önemlidir. Kovid-19 semptomlarınız varsa kendinizi izole edin ve bir PCR testi yapın" ifadelerini kullandı.Immensa Sağlık Kliniği Başkanı Andrea Riposati ise, "Bu konuda UKHSA ile tam bir işbirliği içerisindeyiz. Kalite bizim için her şeyden önemlidir" diye konuştu.Riposati, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki ekiplerle yakın işbirliği içinde çalışarak NHS Test ve Takip programı için 2.5 milyondan fazla numuneyi gururla analiz ettik. Bu konunun veya başka herhangi bir şeyin Birleşik Krallık'ın bu salgında yaptığı harika çalışmayı lekelemesini istemiyoruz" yorumunu yaptı.NHS'in test ve takip programına göre, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerle temas eden kişilerin de Kovid-19 testi yaptırmaları ve test sonuçları pozitif ise kendilerini izole etmeleri tavsiye ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211011/almanyada-kovid-19-testleri-ucretli-oldu-1049706144.html

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