Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211015/instagram-canli-yayinlarina-hatirlatici-ve-test-ozelligi-geliyor-1049841019.html
Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor
Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor
Sosyal medya platformu Instagram, geliştirdiği yeni özelliklerle kullanıcılar, canlı yayın planlaması yapabilecek ve canlı yayın öncesinde görüntüyü, sesi test... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T05:22+0300
2021-10-15T05:22+0300
yaşam
instagram
canlı yayın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_0:20:1201:695_1920x0_80_0_0_e9bb4b1ad6c693ac04817c5d8d823d03.jpg
Yakın zamanda konuk sayısını 4’e çıkaran ve ücretli rozetler ile canlı yayınlardan gelir elde etme yöntemini kullanıma sunan Instagram şimdi de iki yeni özelliği duyurdu.DonanımHaber'in aktardığına göre, Instagram canlı yayınları için planlama ve hatırlatıcı özelliği geliyor. Hesap sahipleri 90 günlük bir süre içerisinde herhangi bir saat ve dakikaya canlı yayın planlayabilecek. Profile giren kullanıcılar bu tarihi görebiliyor ve dilerse hatırlatıcı kurabiliyor. Ayrıca canlı yayın tarihini Hikayeler’de paylaşmak da mümkün olacak. Böylelikle kullanıcılar, takip ettiği hesapların canlı yayınlarından önceden haberdar olacak ve bildirimleri açarak yayınları kaçırmayacak.Diğer bir özellik ise yayın açacak kişilerin aksaklıklardan kaçınmasını sağlayacak. Test yayını (Practice) ismindeki özellik ile yayına başlamadan önce konuklarla bağlantı kurabilir, ses seviyesini, aydınlatmayı, kadrajı vs. yayından önce kontrol edebilirsiniz.Canlı yayın planlama özelliği bugün itibariyle dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Canlı yayın test modunun “yakında“ kullanıma açılacağı belirtiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_83:0:1082:749_1920x0_80_0_0_5c124184851d755702723389fcee795d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
instagram, canlı yayın

Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor

05:22 15.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Sosyal medya platformu Instagram, geliştirdiği yeni özelliklerle kullanıcılar, canlı yayın planlaması yapabilecek ve canlı yayın öncesinde görüntüyü, sesi test edebilecek.
Yakın zamanda konuk sayısını 4’e çıkaran ve ücretli rozetler ile canlı yayınlardan gelir elde etme yöntemini kullanıma sunan Instagram şimdi de iki yeni özelliği duyurdu.
DonanımHaber'in aktardığına göre, Instagram canlı yayınları için planlama ve hatırlatıcı özelliği geliyor. Hesap sahipleri 90 günlük bir süre içerisinde herhangi bir saat ve dakikaya canlı yayın planlayabilecek. Profile giren kullanıcılar bu tarihi görebiliyor ve dilerse hatırlatıcı kurabiliyor. Ayrıca canlı yayın tarihini Hikayeler’de paylaşmak da mümkün olacak. Böylelikle kullanıcılar, takip ettiği hesapların canlı yayınlarından önceden haberdar olacak ve bildirimleri açarak yayınları kaçırmayacak.
Diğer bir özellik ise yayın açacak kişilerin aksaklıklardan kaçınmasını sağlayacak. Test yayını (Practice) ismindeki özellik ile yayına başlamadan önce konuklarla bağlantı kurabilir, ses seviyesini, aydınlatmayı, kadrajı vs. yayından önce kontrol edebilirsiniz.
Canlı yayın planlama özelliği bugün itibariyle dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Canlı yayın test modunun “yakında“ kullanıma açılacağı belirtiliyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:13Cumhurbaşkanı'na sigara ile otomobillerden alınan vergiyi artırma yetkisi verildi
05:37Devlet hastanelerine randevu alamayan vatandaşların tepkisi Twitter'da gündem oldu
05:22Instagram canlı yayınlarına hatırlatıcı ve test özelliği geliyor
05:15Rus doktorlar mıknatıs yutan 9 yaşındaki çocuğu kurtardı
05:01Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
04:45Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay
04:00Belarus-Polonya sınırında bir sığınmacının cesedine rastlandı
03:44Macaristan: Sputnik V üretim teknolojisini bu yıl Rusya'dan alacağız
03:28Rusya, Meksika’ya Sputnik V aşı üretim teknolojisini aktaracak
03:16Avrupa yönetimi sosyal medyadan atıştı: AB dönem Başkanı Jansa, AP heyetine 'Soros kuklaları' dedi
03:11Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi
02:40ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
02:37Rus şirketi Rusal: Küresel alüminyum pazarındaki açık artarak devam edecek
02:23Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası
02:08Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi
02:07Ankara’da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
01:56Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
01:51Rostec: Rus ordusuna bu yılın sonuna doğru birkaç yeni Su-57 savaş uçağı teslim edilecek
01:35Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
01:25Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu