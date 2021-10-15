İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C operasyonu: 126 gözaltı kararı

DHKP-C'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 Ekim 2021 tarihinde MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 15 farklı şehirde toplam 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHKP-C'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 Ekim 2021 tarihinde MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 15 farklı şehirde toplam 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.