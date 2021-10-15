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https://tr.sputniknews.com/20211015/istanbul-merkezli-15-ilde-dhkp-c-operasyonu-126-gozalti-karari-1049842177.html
İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C operasyonu: 126 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C operasyonu: 126 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T08:06+0300
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türkiye
mit
operasyon
dhkp-c
il jandarma komutanlığı
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DHKP-C'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 Ekim 2021 tarihinde MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 15 farklı şehirde toplam 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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mit, operasyon, dhkp-c, il jandarma komutanlığı

İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C operasyonu: 126 gözaltı kararı

08:06 15.10.2021
© AA / Elif Öztürkİstanbul - IŞİD operasyonu - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
İstanbul - IŞİD operasyonu - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA / Elif Öztürk
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İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHKP-C'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 Ekim 2021 tarihinde MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 15 farklı şehirde toplam 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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