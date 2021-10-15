https://tr.sputniknews.com/20211015/italyada-is-yerlerinde-zorunlu-kovid-19-sertifikasi-uygulamasi-basladi-1049862273.html

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı

İtalya'da çalışanlar için iş yerlerine girişte Kovid-19 sertifikası ibraz etme zorunluluğu uygulaması bugün başladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T17:46+0300

2021-10-15T17:46+0300

2021-10-15T17:46+0300

koronavirüs

italya

protesto

kart

pandemi

kovid-19

vaka sayısı

aşı sertifikası

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Mario Draghi hükümetinin eylül ayında onayladığı kararnameye göre iş yerlerine girişte aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonucu veya Kovid-19 atlatmış olduklarını belgeleyen Yeşil Geçiş Kartı (GreenPass) göstermek zorunlu hale geldi. Uygulamaya göre Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmeyen çalışanlar ücretsiz olarak işten uzaklaştırılıyor, ancak işten çıkarılmıyor. Yaklaşık 23 milyon kamu, özel sektör ve serbest çalışanı etkileyen kararname, geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde protesto edilmişti. Uygulamanın ilk günü dağınık protestolara rağmen ülke genelinde çoğunlukla barışçıl bir şekilde geçti.Limanda protestoZorunlu Yeşil Geçiş Kartı uygulamasının ilk gününde en yüksek katılımlı gösteri kuzeydoğudaki büyük Trieste limanında yapıldı. Yaklaşık 5 bin kadar protestocu limanın 4 numaralı kapısının önünde toplanırken, bazı kamyonlar yükleme yapamadı.Genova Limanı'nda ise 50 kadar gösterici şehrin ana arterlerinden Sopraelevata'ya erişimi kapattı. İtalya'nın başkenti Roma ve Milano'da cumartesi günü büyük çaplı protesto gösterileri yapılması bekleniyor.Roma'da geçtiğimiz cumartesi yapılan eylemlerde bazı protestocular ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırıda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211010/italyada-yesil-gecis-sertifikasi-protesto-edildi-polis-ile-gostericiler-arasinda-arbede-cikti-1049679671.html

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italya, protesto, kart, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, aşı sertifikası