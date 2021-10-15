Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211015/italyada-is-yerlerinde-zorunlu-kovid-19-sertifikasi-uygulamasi-basladi-1049862273.html
İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı
İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı
İtalya'da çalışanlar için iş yerlerine girişte Kovid-19 sertifikası ibraz etme zorunluluğu uygulaması bugün başladı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:46+0300
2021-10-15T17:46+0300
koronavirüs
italya
protesto
kart
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
aşı sertifikası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/1043330972_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fcad892f0654c5fe3b297cf5401187d3.jpg
Mario Draghi hükümetinin eylül ayında onayladığı kararnameye göre iş yerlerine girişte aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonucu veya Kovid-19 atlatmış olduklarını belgeleyen Yeşil Geçiş Kartı (GreenPass) göstermek zorunlu hale geldi. Uygulamaya göre Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmeyen çalışanlar ücretsiz olarak işten uzaklaştırılıyor, ancak işten çıkarılmıyor. Yaklaşık 23 milyon kamu, özel sektör ve serbest çalışanı etkileyen kararname, geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde protesto edilmişti. Uygulamanın ilk günü dağınık protestolara rağmen ülke genelinde çoğunlukla barışçıl bir şekilde geçti.Limanda protestoZorunlu Yeşil Geçiş Kartı uygulamasının ilk gününde en yüksek katılımlı gösteri kuzeydoğudaki büyük Trieste limanında yapıldı. Yaklaşık 5 bin kadar protestocu limanın 4 numaralı kapısının önünde toplanırken, bazı kamyonlar yükleme yapamadı.Genova Limanı'nda ise 50 kadar gösterici şehrin ana arterlerinden Sopraelevata'ya erişimi kapattı. İtalya'nın başkenti Roma ve Milano'da cumartesi günü büyük çaplı protesto gösterileri yapılması bekleniyor.Roma'da geçtiğimiz cumartesi yapılan eylemlerde bazı protestocular ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırıda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211010/italyada-yesil-gecis-sertifikasi-protesto-edildi-polis-ile-gostericiler-arasinda-arbede-cikti-1049679671.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/1043330972_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_40f2bb34fe48b9ba9ba8732dc08cb47a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, protesto, kart, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, aşı sertifikası

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı

17:46 15.10.2021
© AFP 2021 / YARA NARDIkoronavirüs, noel, Roma, İtalya
koronavirüs, noel, Roma, İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / YARA NARDI
Abone ol
İtalya'da çalışanlar için iş yerlerine girişte Kovid-19 sertifikası ibraz etme zorunluluğu uygulaması bugün başladı.
Mario Draghi hükümetinin eylül ayında onayladığı kararnameye göre iş yerlerine girişte aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonucu veya Kovid-19 atlatmış olduklarını belgeleyen Yeşil Geçiş Kartı (GreenPass) göstermek zorunlu hale geldi.
Uygulamaya göre Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmeyen çalışanlar ücretsiz olarak işten uzaklaştırılıyor, ancak işten çıkarılmıyor.
Yaklaşık 23 milyon kamu, özel sektör ve serbest çalışanı etkileyen kararname, geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde protesto edilmişti. Uygulamanın ilk günü dağınık protestolara rağmen ülke genelinde çoğunlukla barışçıl bir şekilde geçti.

Limanda protesto

Zorunlu Yeşil Geçiş Kartı uygulamasının ilk gününde en yüksek katılımlı gösteri kuzeydoğudaki büyük Trieste limanında yapıldı.
Yaklaşık 5 bin kadar protestocu limanın 4 numaralı kapısının önünde toplanırken, bazı kamyonlar yükleme yapamadı.
Genova Limanı'nda ise 50 kadar gösterici şehrin ana arterlerinden Sopraelevata'ya erişimi kapattı. İtalya'nın başkenti Roma ve Milano'da cumartesi günü büyük çaplı protesto gösterileri yapılması bekleniyor.
Roma'da geçtiğimiz cumartesi yapılan eylemlerde bazı protestocular ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırıda bulunmuştu.
İtalya’da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren Yeşil Geçiş sertifikası protesto edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
DÜNYA
İtalya'da 'Yeşil Geçiş' sertifikası protesto edildi: Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı
10 Ekim, 02:50
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:34Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
18:29TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor
18:15Demirören Medya'dan açıklama: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz
18:06Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rus anneler, Türklerin memlekete bir hediyesi
17:54Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası
17:53Japon Denizi’nde ABD destroyerinin Rusya sınırını geçme girişimi engellendi
17:52Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılacak
17:46İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı
17:40Benzin ve motorine zam
17:34Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı
17:25Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama
17:20Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
17:18İtalya'da 75 yıllık havayolu firması son seferini yaptı
17:16Yeni Zelanda'nın çeyrek asırlık resmi büyücüsü işten kovuldu
17:12Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
17:1195 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e doktorlarından içki uyarısı
17:06Kraliçe 2. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında
17:01ŞİÖ ülkelerinin istihbarat servisleri, Afganistan'daki durum nedeniyle temasları yoğunlaştırıyor
16:58Kooperatif yasasıyla kadınlara pozitif ayrımcılık geliyor
16:54Hollanda'da enerjiden alınan vergide indirime gidilecek, yüksek faturaların bir kısmı karşılanacak