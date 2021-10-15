https://tr.sputniknews.com/20211015/japon-denizinde-abd-destroyerinin-rusya-sinirini-gecme-girisimi-engellendi-1049862627.html

Japon Denizi’nde ABD destroyerinin Rusya sınırını geçme girişimi engellendi

Japon Denizi’nde ABD destroyerinin Rusya sınırını geçme girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde ABD destroyerinin Rusya sınırını geçme girişiminin Rus Pasifik Filosu gemisi tarafından durdurulduğunu belirtti. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T17:53+0300

2021-10-15T17:53+0300

2021-10-15T18:31+0300

savunma

abd

rusya

japon denizi

savaş gemisi

destroyer

engelleme

engel

gemi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün, 15 Ekim yerli saatle 17.00 sularında, ABD Donanmasına ait ve birkaç gündür Japon Denizi’nde faaliyet gösteren Chafee (DDG 90) destroyeri, Rusya karasularına yaklaştı ve devlet sınırını geçme girişiminde bulundu” ifadesine yer verildi.Rus Pasifik Filosu’na ait büyük anti-denizaltı gemisi Amiral Tributs’ın, uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ederek birkaç uyarının ardından davetsiz misafiri Rusya karasularından çıkarmaya yönelik çalışmalar başlattığı ifade edildi.Açıklamada, “Rus gemi mürettebatının devlet sınırının ihlalini engellemekte kararlı olduğuna ikna olan Chafee destroyeri saat 17.50’de, Amiral Tributs gemisine 60 metre mesafe kala rotayı değiştirerek sınırımızdan uzaklaştı” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, ABD destroyerinin Uluslararası Denizde Çarpışmayı Önleme Tüzüğü’ne ve Rusya-ABD Hükümetler Arası Denizde Olayları Önleme Anlaşması’na aykırı davranışta bulunduğunu kaydetti.

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abd, rusya, japon denizi, savaş gemisi, destroyer, engelleme, engel, gemi