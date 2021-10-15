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https://tr.sputniknews.com/20211015/jordanin-ilk-sezon-ayakkabilari-acik-artirmada-1049851188.html
Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada
Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada
Basketbolun efsane ismi Micheal Jordan'ın kariyerinde giydiği ilk ayakkabılar ünlü müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T13:24+0300
2021-10-15T13:24+0300
2021-10-15T13:28+0300
michael jordan
yaşam
ayakkabı
açık artırma
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Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.NTV'nin aktardığına göre 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı..
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michael jordan, ayakkabı, açık artırma
Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada 13:24 15.10.2021 (güncellendi: 13:28 15.10.2021)
Basketbolun efsane ismi Micheal Jordan'ın kariyerinde giydiği ilk ayakkabılar ünlü müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
Basketbol efsanesi
Michael Jordan
'ın
NBA
'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.
NTV'nin aktardığına göre 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması
bekleniyor.
En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı..