https://tr.sputniknews.com/20211015/jordanin-ilk-sezon-ayakkabilari-acik-artirmada-1049851188.html

Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

Basketbolun efsane ismi Micheal Jordan'ın kariyerinde giydiği ilk ayakkabılar ünlü müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T13:24+0300

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michael jordan

yaşam

ayakkabı

açık artırma

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Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.NTV'nin aktardığına göre 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı..

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michael jordan, ayakkabı, açık artırma