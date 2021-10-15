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https://tr.sputniknews.com/20211015/katilin-yakalanmasi-icin-yardim-istedi-katil-kendisi-cikti-1049845116.html
Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı
Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı
Kayseri'de 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce verdiği röportajda dönemin Cumhurbaşkanı... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:37+0300
2021-10-15T10:37+0300
yaşam
kayseri
müge anlı
cinayet
katil
emniyet
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Kayseri'nin Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi.Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.İfadeler çelişti, katil zanlısı ortaya çıktıKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.Katil, 'katilin yakalanması için' Müge Anlı'ya başvurmuşCinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi. Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı. Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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kayseri, müge anlı, cinayet, katil, emniyet

Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı

10:37 15.10.2021
© İHA / TURAN BULUTKatil, faili meçhul cinayetin çözülmesi için Müge Anlı'ya çıkmış
Katil, faili meçhul cinayetin çözülmesi için Müge Anlı'ya çıkmış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA / TURAN BULUT
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Kayseri'de 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce verdiği röportajda dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen kardeş, Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş.
Kayseri'nin Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi.
Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

İfadeler çelişti, katil zanlısı ortaya çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Katil, 'katilin yakalanması için' Müge Anlı'ya başvurmuş

Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi. Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı.
Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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