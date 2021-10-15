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Kazaya bakarken kaza yaptı
Kazaya bakarken kaza yaptı
Elazığ’da kaza yapan araca bakan motosikletli kurye önündeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisi ile yola savrulup yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T23:02+0300
2021-10-15T23:02+0300
2021-10-15T23:02+0300
türkiye
elazığ
kaza
kurye
motosiklet
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Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.Hurdaya dönen otomobilde, sürücü yara almadan kurtuldu. O sırada motosikleti ile ilerleyen ve kazaya bakan kurye E.A., önündeki otomobile çarptı.Çarpmanın etkisi ile sürücü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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elazığ, kaza, kurye, motosiklet
Kazaya bakarken kaza yaptı
Elazığ’da kaza yapan araca bakan motosikletli kurye önündeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisi ile yola savrulup yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.
Hurdaya dönen otomobilde, sürücü yara almadan kurtuldu. O sırada motosikleti ile ilerleyen ve kazaya bakan kurye E.A., önündeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile sürücü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.