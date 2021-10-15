https://tr.sputniknews.com/20211015/kazaya-bakarken-kaza-yapti-1049869826.html

Kazaya bakarken kaza yaptı

Kazaya bakarken kaza yaptı

Elazığ’da kaza yapan araca bakan motosikletli kurye önündeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisi ile yola savrulup yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T23:02+0300

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türkiye

elazığ

kaza

kurye

motosiklet

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Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.Hurdaya dönen otomobilde, sürücü yara almadan kurtuldu. O sırada motosikleti ile ilerleyen ve kazaya bakan kurye E.A., önündeki otomobile çarptı.Çarpmanın etkisi ile sürücü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

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elazığ, kaza, kurye, motosiklet